Como perder peso apenas a beber água

A água faz bem à saúde – é uma afirmação óbvia se pensarmos que o ser humano só sobrevive alguns dias sem ela. A um nível mais profundo, previne o nevoeiro cerebral, a sensação de cansaço, dores de cabeça ou ainda tonturas, alguns sinais associados à desidratação. Mas sabia que também ajuda a emagrecer?

Vários estudos sugerem uma relação de causa-efeito entre a água e o consequente emagrecimento. Num deles, os cientistas descobriram que bastava beber meio litro para se aumentar o número de calorias queimadas ao longo de uma hora, um fenómeno que tem diversas explicações.



beber água antes de cada refeição faz com que a pessoa se sinta mais saciada, o que a leva a comer menos. Contudo, mais eficaz do que fazer isto para enganar a fome, é bebê-la regularmente durante o dia, a fim de evitar a sensação de sede, um sinal claro de desidratação. Outro ponto a ter em conta é que, por vezes, o cérebro confunde a necessidade de água por comida, contribuindo para os quilos a mais na balança.

"Juntamente com refeições e petiscos equilibrados, uma hidratação adequada pode ajudá-lo a ouvir melhor a sua fome e a saber quando está satisfeito, ajudando o corpo a atingir o peso que deve ter ao longo do tempo", explicou Kelly Jones, nutricionista, em entrevista à edição norte-americana da revista Men’s Health.

Além disso, trata-se de uma molécula essencial para o processo de lipólise, através do qual o corpo queima gordura e converte-a em energia - um maior consumo de H2O estimula a lipólise, bem como as reações metabólicas. Neste caso, a sua temperatura ganha relevância - algumas pesquisas sugerem que beber água fria ajuda a acelerar o metabolismo, porque, deste modo, o corpo trabalha mais para aquecê-la, queimando mais calorias.

Substituir bebidas gasificadas ou outras por água é, claro, a melhor decisão a tomar por quem quer perder peso. Outra vantagem: aumentar o consumo diário de H2O em apenas um copo pode reduzir um futuro ganho de peso em 0,13 quilos, segundo um artigo do site Healthline, especializado em saúde.



E quando não se trata de perder peso, mas sim volume, a água também ajuda, pois contribui para a libertação de resíduos do organismo. Mais: a baixa ingestão de líquidos pode causar obstipação e a sensação de inchaço.



Quantos litros devo beber para perder peso?

O consumo recomendado depende de indivíduo para indivíduo, consoante fatores como o peso, a idade, o clima onde vive, entre outros. No geral, as autoridades de saúde recomendam a ingestão de um a dois litros de água por dia, cerca de oito copos, mas este não se trata de um valor linear. A Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos aconselha que as mulheres bebam 2,7 litros por dia, um a menos do que os homens (água consumida através dos alimentos também), de acordo com a publicação Insider.

Pequena ressalva: os indivíduos mais velhos e aqueles que treinam regularmente tendem a necessitar ingerir mais líquidos.