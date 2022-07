Como modelar as pernas e a barriga em 3 minutos (e com as próprias mãos)

Canela, pimenta e cafeína - são estes os três ingredientes secretos do creme Body Fit, desenvolvido por, da clínica Izabel de Paula, em Lisboa, body shaper e especialista em modelagem e drenagem. Com recurso apenas às mãos, e especialmente aos nós dos dedos, a especialista ensina a modelar o corpo, nas zonas onde costumamos acumular mais celulite ou retenção de líquidos, usando este creme.Além de poder fazer esta automassagem modeladora diariamente, como mostramos no vídeo acima, é sempre aconselhável praticar exercício físico regulamente, beber os níveis de água médios, e manter uma alimentação equilibrada.Para saber como acabar com a retenção de líquidos, e fazer uma automassagem drenante, veja este vídeo Vídeo e Edição: Catarina CruzCoordenação: Rita Silva AvelarAgradecimentos: Izabel de Paula - Body Shaper Expert