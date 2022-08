Dentes saudáveis? Evite estes alimentos

Há muito que os dentistas alertam para a nocividade de certos alimentos, como gomas ou chocolates, no que toca à saúde oral, mas sabia que não são apenas os doces que prejudicam o bem-estar dos dentes?

Não obstante a idade do indivíduo, há que ter cuidado com o consumo excessivo de sumos de fruta, de refrigerantes, bolos, produtos processados e até cereais refinados, apenas para enumerar alguns exemplos. Isto porque são alimentos que contém tremendas quantidades de açúcar, muitas vezes "escondidos" nos rótulos.

Mas porque é que o açúcar é prejudicial? Porque a nossa boca tem bactérias que se alimentam dele e que, ao fazê-lo, produzem ácidos que destroem o esmalte, a camada externa do dente e o tecido mais resistente do corpo humano. Por outras palavras, é a primeira barreira de proteção do dente contra danos externos e, sem ela, a dentina (camada interna) fica vulnerável.

À lista juntam-se as bebidas ácidas, como os refrigerantes com gás (menos a água gaseificada), as energéticas e as frutas cítricas, como limão ou laranja. "Além do açúcar adicionado, contêm ácido cítrico e ácido fosfórico, que irão também dissolver o esmalte", causar erosão e levar a cáries, avançou Élodie Terrer, dentista, ao site da Madame Fígaro. Atenção ainda aos líquidos que reduzem o fluxo da saliva - como o álcool - dado que esta protege também os dentes das bactérias más.

Soluções

Nestes casos, a pior coisa que uma pessoa pode fazer é não lavar os dentes depois de comer, visto que a comida permanece em contacto com o esmalte por muito tempo, danificando-o. Como tal, a solução passa por escovar os dentes 15 minutos depois da refeição ou petisco, sem esquecer o fio dental, além de limitar o consumo dos alimentos nocivos.