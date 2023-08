Afinal, quanto tempo tenho de estar ao sol para apanhar vitamina D suficiente?

Em pleno verão, e com as temperaturas a atingir números elevados nas últimas semanas, o protetor solar torna-se ainda mais o nosso melhor amigo, principalmente se estivermos de férias. Isto porque, e embora o sol seja a principal fonte de vitamina D a existir, os seus raios UVA e UVB podem-se revelar perigososo para a saúde, sendo essencial a forma como se "apanha sol".



"A vitamina D é produzida no organismo na forma de vitamina D3 (colecalciferol), através da exposição à luz solar, dado que os raios ultravioleta B (UVB) estimulam a síntese de vitamina D quando em contacto com a pele", começa por explicar Paulo Jorge Maia, especialista em medicina geral e familiar da Clínica Espregueira no Porto, à Máxima. É um nutriente essencial para o corpo humano, uma vez que desempenha um papel decisivo na absorção do cálcio e do fósforo, minerais que são fundamentais para a saúde dos ossos e dos dentes, e contribui para um bom sistema imunológico, regulação hormonal e saúde cardiovascular. Também tem efeitos positivos na saúde mental, "existe evidência científica da associação de níveis baixos de vitamina D com perturbações como depressão, ansiedade e alterações do humor", diz.

Mito ou verdade: o protetor solar impede a absorção da vitamina D?

Paulo Jorge Maia, especialista em medicina geral e familiar da Clínica Espregueira no Porto. Foto: D.R

Sim. Pode parecer contraditório o uso deste produto quando, na realidade, a população geral beneficiava de melhores níveis deste nutriente - a aplicação de FPS pode. "O protetor solar cria uma barreira (física ou química) na pele que bloqueia os raios ultravioleta B (UVB). No entanto, mesmo com o uso de protetor solar, a exposição ao sol ainda pode contribuir para a produção de vitamina D. Ovaria dependendo de diversos, como a quantidade de pele exposta, a cor da pele (a melanina afeta a capacidade de absorção dos raios solares), a latitude, a estação do ano e a hora do dia. No geral, estima-se que uma, sob o sol direto e sem protetor solar, duas a três vezes por semana, com parte do corpo exposta (como braços, pernas ou rosto), seja suficiente para a produção adequada de vitamina D.Uma pergunta à partida simples, cuja resposta é um pouco mais complexa. "A produção de vitamina D ocorre principalmente quando a pele é exposta à luz solar direta, explica o médico, cuja quantidade varia ao longo do dia, sendo mais intensa durante o. "Geralmente, a exposição ao solé considerada mais eficaz para o efeito, pois é quando a intensidade dos raios UVB é maior. No entanto, é importante lembrar que fazê-lo nesses horários também pode aumentar o risco de queimaduras solares e não só - também cancro da pele e envelhecimento precoce. Portanto, é necessário encontrar um equilíbrio entre a exposição suficiente para a produção de vitamina D e a proteção adequada da pele ", frisa o médico, protegendo o corpo e o rosto após o período referido acima, para evitar danos solares.

Alternativas ao sol