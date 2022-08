Beber café logo ao acordar? Nem pensar (e eis porquê)

Beber uma grande caneca de café ou até um pequeno expresso pode não ser a melhor forma de começar o dia, avisam os especialistas. Aliás, este é um dos piores hábitos que as pessoas podem desenvolver.



Ingerir cafeína de estômago vazio, a seguir ao levantar, pode interferir com os níveis de cortisol - a hormona responsável pelo stress, pelo metabolismo e pela pressão arterial – deixando a pessoa mais cansada e ansiosa, explicou Parvinder Sagoo, farmacêutico, ao site da revista Glamour. Ao invés, devemos optar por um copo de água. "Ao acordar, o corpo está desidratado por estar sem líquidos durante oito horas", diz Sagoo. Dado que a cafeína é um diurético, ou seja, aumenta as vezes que vamos à casa de banho, é importante ingerir água logo de manhã, para o organismo não desidratar ainda mais.

A cafeína irá também fazer com que a nossa mente fique em estado de alerta, sim, mas apenas temporariamente. "Os níveis elevados podem aumentar o açúcar no sangue, o que causa resistência à insulina e drena a energia à medida que o corpo trabalha mais para manter níveis moderados de glicose", acrescenta Nataly Komova, nutricionista, em entrevista à mesma publicação.

Ademais, excesso de cortisol interfere com o nosso ciclo circadiano, responsável pela regulação do sono, prejudicando a qualidade do mesmo, uma vez que, assim, o corpo produz mais hormonas do stress durante a noite. Em circunstâncias normais, o pico de cortisol acontece no início do dia, cerca de trinta minutos após acordarmos, e diminui ao longo do tempo, atingindo níveis mínimos de madrugada.

A melhor altura para beber o primeiro café do dia? No mínimo, uma hora após acordar, avisam os especialistas. Embora o ideal seja entre o meio e o fim da manhã, três a quatro horas depois de se sair da cama. Deste modo, há tempo para "queimar" a cafeína até à noite.