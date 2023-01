Da celulite à perda de firmeza. Três tratamentos de beleza em gabinete para recuperar dos excessos

Facial Natura Bissé no Love is in The Hair

Se o poder da vitamina C, na beleza, já era inquestionável, depois de realizarmos o tratamento facial no cabeleireiro Love is In The Hair, em Lisboa, sabemos que faz toda a diferença na luminosidade e hidratação do nosso rosto. Como a Natura Bissé permite que, em gabinete, se adeque o tratamento a cada necessidade da nossa pele no momento, é-nos aplicada uma rotina personalizada no momento. Este tratamento facial antioxidante, que fizemos na rentrée, restaura a pele danificada pelo sol e ajuda a reverter os sinais de envelhecimento prematuro. No ritual, que dura 60 minutos e que são puro relaxamento, foram usados os produtos com alta concentração de vitamina C, que estimula a produção de colagénio e renova a firmeza, deixando a pele nutrida e revitalizada. Se no final já sentimos a diferença, passados uns dias mal acreditamos que pele está tão macia e reluzente.

Bodyshock com Andrea Hollander by Mesoestetic

um

tópico de uma duração aproximada de 5 semanas que combina 10 sessões em cabine juntamente com um regime doméstico adaptado às necessidades de cada paciente, para maximizar os resultados. Fizemos uma sessão, que deu bem para ver a potência que estes produtos, formulados em laboratórios e testados previamente em várias pessoas, exerce, neste caso nas pernas. É redutor da gordura localizada, fazendo com que a celulite "se dissipe", atenuando o lado visível da mesma. Durante a sessão, Hollander vai combinando fórmulas, conforme as necessidade de cada pessoa. Um tratamento totalmente personalizados e com resultados notáveis que, combinados com ginásio e uma boa alimentação, fazem milagres. Parque das Nações, Rua do Pólo Norte 14 ESC 0.2

A linha Bodyshock da mesoestetic para complemento domiciliário aos tratamentos.

Liporedux Páris Clinics

Às mãos de Andrea Hollander, especialista e formadora da marca em Portugal, experimentamos um tratamento que, embora não seja indolor, nos deixa com a temperatura superior àquela com que entrámos no gabinete da marca no Parque das Nações, em Lisboa. Este éHá poucas sensações como a de nos deitarmos numa marquesa sabendo que estamos prestes a fazer um tratamento de corpo indolor, que promete resultados imediatos (não será o sonho de qualquer um?). É o caso do, protocolo exclusivo da, em Lisboa, um tratamento que combina a radiofrequência e a massagem de alta definição para a remodelação profunda do tecido adiposo que às vezes temos acumulado. Idealizado por Sarah Ferreira, diretora do departamento de dermatofuncional da clínica, o tratamento usa a tecnologia da radiofrequência monopolar e o ultrassom focalizado, atingindo até 10 cm da camada adiposa e destruindo a célula de gordura. Na pele, sentimos um aquecimento exponencial, tolerável, à medida de cada passagem, neste caso nas pernas, que são medidas antes do tratamento. No pós, e com apenas uma sessão, não nos sentimos apenas mais leves, como temos as pernas realmente mais adelgaçadas, com menos 2 a 3 cm. Este protocolo pode ser aplicado a diferentes zonas, como braços, abdómen e flancos e é combinado da massagem de alta definição, que combate a retenção de líquidos e evidencia a definição muscular, essa aí, sim, já manual. No fim, estamos leves, leves.