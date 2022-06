Adriana partilha segredo de beleza bizarro - envolve água

Mãe de duas meninas e grávida do primeiro rapaz, Adriana Lima continua a deslumbrar com a sua beleza carismática. Defensora da beleza que vem de dentro para fora, a supermodelo pretende transmitir aos seus filhos os mesmos valores que adquiriu ao longo dos anos: "Quero sempre dar o exemplo para que os meus filhos cuidem de si próprios - não só por fora, mas também por dentro, com o que comem e como se sentem", disse Adriana Lima, numa entrevista à Marie Claire para a rubrica Beauty Inside & Out.



De novo grávida, o rosto da Victoria's Secret admite que tem ainda mais cuidado com os produtos que usa quando está grávida, e que escolhe apenas aqueles que contém ingredientes naturais e orgânicos. Além de lavar o rosto apenas com água engarrafada, os óleos essenciais e rotinas de ginásio fazem parte dos seus truques para um corpo, mente e alma equilibrados e saudáveis. Isso mesmo: para lavar o rosto, Adriana Lima recusa-se a usar água da torneira, e encoraja os seus fãs a fazer o mesmo, por achar que a água da torneira contém vários químicos e bactérias prejudicais ao bom funcionamento da camada protetora da pele.

Adriana Lima no desfile da Victoria's Secret em 2016 Foto: D.R

Diz ainda que outro dos segredos para uma pele saudável e luminosa consiste em beber cerca de 2L de água diariamente.



Foto: D.R

Extremamente popular no mundo da estética, a pedra Gua Sha não passou despercebida à modelo de 40 anos, que escolhe utilizar esta pedra de medicina chinesa nos músculos doridos e não no rosto, levando sempre uma consigo na mala de ginásio. Para despertar o corpo e começar o dia em força, inicia a sua rotina com cardio. Cinco a dez minutos de salto à corda são suficientes para um bom aquecimento, aumentando a circulação e o humor.

Para descontrair no fim do dia e para garantir que os seus filhos têm uma boa noite de sono, utiliza difusores com óleos essenciais. Lavanda, conhecida pelas suas propriedades relaxantes, é a sua escolha de eleição. Diz também, nesta entrevista, que costuma misturar umas gotas de óleo de baunilha, para um cheiro doce e agradável: estes óleos essenciais não só ajudam a dormir, como têm benefícios para a pele e para o sistema imunitário.



Depois da rotina de beleza interior, a modelo partilha os seus segredos para um corpo e aspeto saudáveis. No duche, utiliza produtos capilares de origem natural, como o champô e condicionador da marca americana Not Your Mother’s Naturals e gel de duche de lavanda, para extra relaxamento.

Depois de tomar banho, não utiliza creme corporal, mas sim óleo. Para a gravidez é benéfico, pois cuida das estrias, e fornece uma hidratação profunda a toda a pele. De seguida, um iluminador corporal. Utiliza o All-Over Glow Balm da marca Patrick Ta, para o dia-a-dia, ou para eventos. Para finalizar, a maquilhagem. Como prefere um look mais leve e simples, Adriana Lima utiliza a base da marca MDO, do dermatologista das celebridades Simon Ourian, que oferece uma cobertura leve, com proteção solar.