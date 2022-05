'Pegan', a dieta imbatível à base de plantas pensada por um médico

"A comida não funciona como medicina, é a Medicina". A frase é de Mark Hyman, médico americano especialista em Medicina Funcional - método de medicina alternativa, sem comprovação científica -, e autor do recém-lançado A Dieta Pegan. Ao longo dos anos, desenvolveu um método focado na cura de doenças crónicas baseado na alimentação, o que deu origem a este regime alimentar. O livro, editado pela Penguin, percorre as possibilidades do mesmo, e é sobre ele que conversou com a Máxima.



Como surgiu o seu interesse pela Medicina Funcional? Como descobriu as formas de alimentação saudável?







Em que consiste a dieta Pegan? Quais são os seus fundamentos?



Quais são os alimentos básicos desta dieta?



É uma dieta alimentar rica em plantas, completa e real, uma dieta pobre em amido e açúcar, alimentos processados, aditivos, hormonas, antibióticos, OGM's (organismos manipulados geneticamente). É também rica em boas gorduras. Concentra-se em carregar o prato com vegetais não amiláceos como rúcula, brócolos, e couves-de-bruxelas. Acrescente numa palma o tamanho de uma palma de proteína como o biológico, aves de capoeira criadas em pastagens ou peixe selvagem, e certifique-se de que inclui gorduras deliciosas como azeite, nozes e sementes, e abacate. Manter açúcar e amidos a um nível mínimo. E é isso!

Num mundo onde todos os dias surgem dietas, como podemos evitar a ansiedade face a novas fórmulas e combater a desinformação?



Quais são os maiores mitos no mundo da alimentação saudável?



O maior mito é que comer de forma saudável é caro. Se se ficar pelas frutas, legumes, carnes, grãos inteiros - essencialmente alimentos reais que a natureza fez - pode poupar dinheiro. Uma alimentação saudável torna-se dispendiosa quando as pessoas comem fora ou compram alimentos embalados. Pode fazer uma refeição de arroz selvagem, frango, e verduras para toda a sua família por muito mais barato do que jantar fora.



O que é que de bom – ou mau – as redes sociais como o Tik tok ou o Instagram - podem trazer a este universo?



O tempo excessivo de ecrã não é bom para ninguém, especialmente quando tira tempo ao exercício, meditação, tempo familiar, relaxamento, e a cozinhar refeições saudáveis. Mas... adoro as redes sociais para partilhar ideias, informação, e frequento-as. Neste momento, muitos indivíduos têm acesso a informação sobre o que é necessário para criar um corpo saudável, e isso é uma coisa bonita.

A Dieta Pegan, Mark Hyman

Qual é o melhor conselho que se pode dar àqueles que querem tornar-se mais saudáveis, nunca tendo sido saudáveis?



Pode começar hoje. Comece agora mesmo. Faça pequenas mudanças. Não precisa de correr quilómetros, comer poucos hidratos de carbono, e beber sumo verde num só dia. Faça uma pequena mudança. Tive uma paciente que não conseguia desistir de batatas fritas salgadas. Então pedi-lhe para comer menos uma batata frita por dia até que não comesse mais batatas fritas. Esta pequena mudança levou a mudanças ainda maiores, e agora ela está mais saudável do que nunca.