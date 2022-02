O segredo para perder peso enquanto dorme, revelado pela ciência

Perder peso enquanto dormimos? Mais parece um daqueles anúncios de comprimidos milagrosos que retiram toda a gordura indesejada e mais alguma sem termos de mexer uma palha, não é? Bem, a questão é mesmo essa. Os cientistas descobriram uma forma fácil e eficaz de perdermos aquelas gramas persistentes ao mesmo tempo que levamos a nossa vida normal.

No ensaio, publicado na revista JAMA Internal Medicine, foi pedido a 80 jovens adultos com excesso de peso (sem distúrbios graves do sono) que dormissem cerca de oito horas e meia por noite durante duas semanas, ao invés das cerca de seis horas e meia que costumam descansar. Para conseguirem mudar a sua rotina noturna, os participantes tiveram uma sessão prévia de aconselhamento totalmente personalizada. Um dos conselhos passava por evitarem dispositivos emissores de luz azul – telemóveis, computador, televisão – 45 minutos a uma hora antes de se deitarem, pois esta luz impede a libertação de melatonina, a hormona do sono.

Ao longo dos 14 dias, os investigadores foram medindo as calorias ingeridas pelos participantes através de análises de urina. No final da experiência, descobriram que quem dormiu as oito horas diminuiu a ingestão calórica numa média de 270 calorias por dia. Houve até quem tivesse cortado 500. É verdadeiramente um game changer - menos 270 calorias por dia equivalem à perda de quase 12kg em três anos.