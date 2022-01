Limpar o organismo? Sim, em apenas três dias

De tempos a tempos, sentimos a necessidade de começar de novo. De reorganizar as ideias, de arrumar aquela gaveta que serve para tudo lá em casa, de estabelecer prioridades...bem, damos conta de que precisamos de um recomeço em todos os aspetos da vida. E isso inclui transformar a nossa pessoa também, tanto em termos físicos como mentais. Com tal ideia em mente, foi criado o programa Reset, do Therapist.

Desenvolvido pela chef do Therapist, em parceria com a nutricionista funcional do restaurante, o plano tem duas vertentes disponíveis: refeições detox para 1, 2 ou 3 dias e refeições detox líquidas para 1, 2 ou 3 dias (apenas sumos e sopas). Todos os ingredientes utilizados são naturais, da época, biológicos ou locais, como arroz integral biológico, gengibre, laranja, dióspiros e quina biológica. Tudo pensado para um verdadeiro reset, prático e rápido.

Refeições detox líquido Foto: Therapist

Às refeições, juntam-se outros conteúdos exclusivos, como um e-book, uma aula de yoga, um vídeo sobre a bebida Kombucha, uma massagem facial, uma playlist para relaxar, dicas de Feng Shui para fazer um reset também à casa e ainda um ritual de medicina tradicional chinesa para combater a ansiedade .

Como cuidar do ambiente é cuidarmos do nosso futuro, as refeições são feitas no dia anterior à entrega (zona de Lisboa) para garantir o máximo de frescura e aporte nutricional. Cada kit contém mais de 50 ingredientes naturais, embalados em vidro reutilizável. Podem ser adquiridos aqui.



Preços: Refeições Detox: 1 dia (€45), 2 dias (€85), 3 dias (€130).

Refeições Detox Líquidas: 1 dia (€35), 2 dias (€50), 3 dias (€90).