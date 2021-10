12 Iniciativas de Moda e Beleza para apoiar a luta contra o cancro da mama

ISDIN

A ISDIN aproveita este mês de consciencialização para relançar a campanha solidária Juntas Contra o Cancro da Mama. Assim, por cada unidade vendida dos produtos ISDIN WOMAN e 1Ureadin RxRd, €1 reverte a favor do iMM Laço Hub, de 1 a 31 de outubro. O iMM Laço Hub tem como objetivo investigar e sensibilizar a população contra o cancro da mama. Para promover este donativo e o tornar mais acessível a todos, os produtos incluídos na campanha estão ainda com 20% de desconto*, de 1 a 31 de outubro.

ISDIN

Lemon Jelly

A Lemon Jelly criou uma edição especial totalmente cor-de-rosa das botas Frankie e Francesca. Ao apoiar esta causa, por cada par vendido, €2 revertem para a Liga Portuguesa Contra o Cancro da Mama. As botas estão disponíveis online em lemonjelly.com e, no mês de setembro e até ao dia 18 de outubro, estão também disponíveis, em exclusivo no El Corte Inglés.

Lemon Jelly

Clinique

A loção hidratante Dramatically Different Moisturizing Lotion+, de edição limitada, é um dos produtos da Clinique que apoia a causa. Este icónico hidratante tem uma edição limitada com embalagem cor de rosa para honrar e apoiar o compromisso da Clinique com esta missão. Em apoio à Campanha Cancro da Mama da Estée Lauder Companies, a marca Clinique doará 80% do valor das vendas.

Estée Lauder

O sérum bestseller Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex também segue o mesmo compromisso, apoiando a Campanha Cancro da Mama da Estée Lauder Companies. A marca doará 80% do valor das vendas até 31 de outubro ou até ao fim de stock.

Estée Lauder

La Mer

As vendas do famoso hidratante Crème de la Mer The Moisturizing Cream também têm um cariz solidário este mês. A La Mer doará 80% do benefício da venda do preço de compra da capacidade boião de 30 ml, com uma doação máxima de 3.960 euros, à Liga Portuguesa Contra o Cancro da Mama - Movimento Vencer e Viver do Centro Regional Sul de 1 a 31 de outubro.

La Mer

La Redoute

O Outubro Rosa da La Redoute vai apoiar com 5 mil euros o iMM-Laço Hub, o mais recente projeto do Instituto de Medicina Molecular na área do cancro da mama, constituído por dois pilares fundamentais um laboratório focado na investigação em cancro da mama metastático e uma equipa que tem como função dedicar-se à relação da ciência com a sociedade civil, através de ações de sensibilização para o diagnóstico precoce e seu tratamento.

La Redoute

Ausonia

A marca de produtos de higiene íntima feminina acaba de lançar a quarta edição da campanha solidária #UMAPORTODAS, que este ano doa o valor equivalente a dois minutos de investigação à Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) para o desenvolvimento de projetos relacionados com o cancro da mama. A apresentadora Bárbara Guimarães é a embaixadora da campanha, em que, por cada embalagem de produtos vendida até 30 de novembro, serão doado €0,24 à LPCC para uma bolsa de investigação num valor mínimo um valor máximo de 16500 euros.

Ausonia

La Roche-Posay

Em outubro, a marca lança um novo programa internacional - "Lutar e Cuidar" – com ações diferentes em cada país. A nível nacional, a La Roche-Posay dará formação a mais de 100 profissionais de saúde oncológica, entre médicos, enfermeiros e radioterapeutas do SAMS. A marca quer reunir mais de 500 kits de produtos a várias instituições como o Hospital de Santa Maria, SAMS, USF S. Julião De Oeiras, Clínica da Pele e Clínica da Mama IPO Porto, Mama Help e Instituto Cuf Porto; e lançar uma nova plataforma digital no site www.laroche-posay.com para consciencializar e apoiar os pacientes.



Torres Novas

A Torres Novas, marca tradicional portuguesa de toalhas de banho propõe-se a doar 20% das receitas das compras de qualquer toalha Torres Novas cor de rosa feitas durante o mês de outubro através da sua loja online, à Liga Portuguesa Contra o Cancro. Estendendo a iniciativa à sua rede de lojas parceiras de Norte a Sul do País, a Torres Novas doará também 10% das vendas B2B de toalhas cor de rosa à Liga, durante o mês de outubro.

La Roche-Posay

Kiabi

Pelo sétimo ano consecutivo, a Kiabi apoia as mulheres que sofrem desta doença com uma coleção de roupa e de lingerie pós-cirúrgica, sob o mote "Love yourself and check your boobs". Até 31 de outubro, por cada peça da coleção Outubro Rosa adquirida, a Kiabi e o Fundo Kiabi Life comprometem-se a doar €1 à Liga Portuguesa Contra o Cancro e assim reforçar o seu apoio às mulheres vítimas de cancro da mama. Os clientes da marca poderão ainda doar uma quantia à sua escolha nas lojas Kiabi durante o momento de pagamento das suas compras.

Kiabi

Mango

A Mango lançou uma coleção solidária de peças de vestuário e acessórios, cujos lucros serão doados integralmente à Fundação FERO, por mais um ano, na luta contra o cancro da mama. A coleção solidária da Mango está agora disponível online e numa vasta seleção de lojas em cerca de vinte países. Composta por três t-shirts, duas carteiras e uma bolsa da linha de Woman, mas também por duas t-shirts da linha Mango Man. No ano passado, a coleção conseguiu angariar mais de €175.000, que foram inteiramente destinados à investigação contra o cancro.

Mango

Collady

A marca portuguesa COLLADY também se aliou à Liga Portuguesa Contra o Cancro. Com a criação de uma edição especial da second skin Adelfa, em cor de rosa, a Collady irá doar à Liga Portuguesa contra o Cancro 5€ de cada venda online, ocorrida em outubro.