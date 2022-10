Outubro Rosa. Como fazer um auto-exame mamário?

Fazer um check-up mensal ao peito devia ser algo considerado normal, e um hábito na vida de todas as mulheres (e homens). No entanto, como aponta a Glamour inglesa, sabemos que não é assim – por falta de conhecimento, tempo ou preferir ignorar o assunto, ainda há quem não saiba fazer a apalpação que pode ajudar a prevenir esta doença. A verdade é que fazer exames de forma regular é algo que lhe pode salvar a vida e fazer reconhecer alguma mudança no corpo, que resulta num diagnóstico precoce.

Não é algo que seja ensinado nas escolas, e apesar de haver cada vez mais campanhas de sensibilização, o desconhecimento ainda prevalece. Segundo o Bupa Health Clinics, grupo de serviços e seguros de saúde britânico, seis milhões de mulheres afirmam não saber como examinar o peito, e 80% não sabe o que pode aumentar o risco de cancro da mama – estes números são alarmantes, e devem servir para pormos em prática uma rotina de exame mamário. Conhecer o nosso corpo é a melhor maneira de conseguir prevenir alguma doença ou mudança, sendo assim possível detetar um possível cancro no estado mais inicial. É aconselhado fazer o check-up – que pode ser feito em casa – todos os meses, por 30 segundos, de preferência após a menstruação, aponta a Glamour britânica. E como deve ser realizado? Pode começar por olhar para o peito ao espelho e ver se nota alguma anormalidade, algo de diferente. De seguida, levantar os braços e examinar a zona das axilas, clavículas, peito e mamilos, onde vai exercer pressão com os dedos - se fizer isto regularmente vai entender o que é normal no seu corpo, e quando é altura para se preocupar.

Como realizar o autoexame mamário