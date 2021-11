Charms for Change. Pandora lança nova conta solidária para ajudar crianças em todo o mundo

A propósito da celebração do Dia Mundial da Criança, a 20 de novembro, a Pandora uniu-se novamente à UNICEF para o lançamento de uma nova conta solidária. À iniciativa Charms for Change, que ajuda jovens vulneráveis a obterem as ferramentas necessárias para um futuro risonho, a marca junta agora a conta Lápis Sonhos do Futuro.



Inspirada pelos desenhos de várias crianças, a joia simboliza os sonhos e esperanças dos mais novos, incluíndo um Mundo livre repleto de oportunidades e com direitos básicos à educação e à igualdade de género.

Desenhos que serviram de inspiração para a conta Lápis Sonhos do Futuro Foto: Pandora

"Foi maravilhoso receber tantas visões diferentes de crianças da família Pandora por toda a parte. O desenho final, o lápis de cera com asas e borboletas, simboliza como a educação pode dar-lhe asas e ajudá-los a voar, o que é perfeitamente simbólico da iniciativa Pandora para a UNICEF", explicam Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, diretores criativos Pandora, em comunicado.

Conta Lápis Sonhos do Futuro, em prata 925 e esmalte, €59 Foto: Pandora

Por cada conta vendida até 5 de janeiro de 2022, a Pandora irá doar €15 do preço da compra a programas UNICEF por todo o Mundo. Mais informações aqui.