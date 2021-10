Tie-dye, brilhantes e denim. A sinfonia colorida da dupla Marques'Almeida

Ainda o último desfile da noite não tinha começado e já se sentia a adrenalina no ar. No terreno do antigo Matadouro Industrial do Porto, a multidão esperava pacientemente à porta do edifício abandonado, iluminado com luzes cor de fúchsia.

Do que se consegue avistar da rua, há confettis espalhados pela passerelle improvisada, janelas partidas e graffitis nas paredes.

Coleção 'Roots Porto', de Marques'Almeida, no Portugal Fashion 2021. Foto: José Fernandes

Para a edição deste ano do Portugal Fashion, a marca convidou seis designers e artistas portuenses a apresentarem as suas criações em paralelo ao desfile. Assim, a coleção Roots Porto, uma ode às raízes locais, é uma verdadeira mistura de perspetivas, cores, padrões e texturas.

Coleção 'Roots Porto', de Marques'Almeida, no Portugal Fashion 2021. Foto: Dulce Daniel

Coleção 'Roots Porto', de Marques'Almeida, no Portugal Fashion 2021. Foto: Dulce Daniel

Vimos coordenados monocromáticos com todas as cores do arco-íris, estampados chita, tye-die feito de modo sustentável, e ainda algumas flores. Espaço ainda para o denim reciclado, sempre essencial nas coleções da dupla, penas brilhantes e ainda espartilhos e vestidos fluídos.

Coleção 'Roots Porto', de Marques'Almeida, no Portugal Fashion 2021. Foto: Dulce Daniel

Coleção 'Roots Porto', de Marques'Almeida, no Portugal Fashion 2021. Foto: Dulce Daniel

Destacam-se ainda alguns looks cujo único acessório eram correntes, ora em branco ora em preto.

Coleção 'Roots Porto', de Marques'Almeida, no Portugal Fashion 2021. Foto: José Fernandes

Coleção 'Roots Porto', de Marques'Almeida, no Portugal Fashion 2021. Foto: José Fernandes

Coleção 'Roots Porto', de Marques'Almeida, no Portugal Fashion 2021. Foto: José Fernandes

Coleção 'Roots Porto', de Marques'Almeida, no Portugal Fashion 2021. Foto: Dulce Daniel

A coleção insere-se no Manifesto de Responsabilidade Ambiental e Social da Marques´Almeida, que tem como objetivo apoiar as comunidades locais.