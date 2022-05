Guerlain celebra dia da abelha com campanha ambiental

Já pensou o que seria do nosso planeta se não existissem abelhas? Com a extinção destes polanizadores, a maioria das frutas, flores e sementes desapareciam para sempre, e com elas inúmeros sabores, aromas e cores. Contudo, o futuro não tem de ser assim. Pelo segundo ano consecutivo, a Guerlain lançou uma campanha especial para proteger as abelhas, cujo objetivo passa pela angariação de um milhão de euros em apenas três dias, para o Programa de Conservação Guerlain for Bees, gerido pela marca há mais de dez anos.

As abelhas são essenciais para a polanização de inúmeras flores Foto: Guerlain

Um pouco por todo o mundo, as abelhas são ameaçadas diariamente por diversos fatores, da agricultura intensa às contínuas alterações climáticas. Mais de 75% dos cultivos e 90% das plantas floríferas selvagens dependem especificamente da polinização destes animais, de acordo com dados do IPBES (Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistémicos).



Como polinizadores excecionais, é essencial evitar a sua extinção, e alertar sobre o quão importante é a sua conversação para o futuro do meio ambiente. Razão pela qual a Guerlain criou a Bee School, que ensina às crianças o porquê da importância das abelhas, e o programa Women for Bees, em parceria com a UNESCO, que visa formar novas apicultoras nas reservas da biosfera da agência.

Edição limitada de Youth Watery Oil Abeille Royale, vestido por Tomáš Libertíny Foto: Guerlain

De 20 de maio, Dia da Abelha, a 22 de maio, Dia pela Diversidade Biológica, cada cidadão terá a oportunidade de ajudar a preservar uma parte fulcral dos nossos ecossistemas de duas formas: através de compras em lojas Guerlain, sendo que 20% do total será doado ao Programa, incluindo vendas da edição limitada do sérum Youth Watery Oil Abeille Royale, desenhado para a ocasião por Tomáš Libertíny; ou ao republicar o visual criado pelo artista no Instagram (por cada repost serão doados vinte euros, incluindo os hashtags #GuerlainForBes e #WorldBeeDay).