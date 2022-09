Quem é quem na realeza britânica?

Rei de Inglaterra, o filho mais velho de Isabel II. Foto: Getty Images

Camila casou-se pela primeira vez em 1973 com André Parker-Bowles Foto: Getty Images

William fez a sua escolaridade em Eton, e frequentou a universidade na Escócia Foto: Getty Images

Kate conheceu William em 2001 Foto: Getty Images

Harry fundou uma competição para pessoas com deficiência, em 2014 - 'Invictus Games' Foto: Getty Images

Meghan ganhou reconhecimento em Hollywood com o papel de 'Rachel Zane' em 'Defesa à Medida'

A princesa Ana divorciou-se e voltou a casar no mesmo ano (1992) Foto: Getty Images

O primeiro bisneto de Isabel II licenciou-se em Ciências Desportivas Foto: Getty Images

Zara Tindall não pode ser tratada por 'Sua Majestade', porque o seu pai não quis título real Foto: Getty Images

O príncipe André foi acusado de assédio sexual, em 2019 Foto: Getty Images

Beatriz casou-se durante a pandemia, em 2020 Foto: Getty Images

A princesa Eugenie é a 11ª na linha de sucessão ao trono

Entre os três irmãos, Eduardo é o único que nunca passou por um divórcio Foto: Getty Images

Nascido a 14 de novembro de 1948, tem 73 anos e é o filho mais velho de Isabel II e do príncipe Filipe. Casou-se em 1981 com Lady Di, a adorada princesa Diana pelos britânicos. Fruto deste casamento nasceu William, em 1982, e Harry, em 1984, e Carlos e Diana divorciaram-se em 1996. O rei voltou a casar em 2005, com Camila Parker Bowles, com quem se mantém até hoje.Filha do Major Bruce Shand e Rosalind Cubitt, Camila nasceu a 17 de julho de 1974. Casou-se em 1973 com André Parker-Bowles, com quem teve dois filhos: Tomás e Laura. Com a morte de Isabel II, Camila tornou-se rainha consorte.Filho mais velho de Carlos III e princesa Diana, e primeiro na linha de sucessão ao trono, William nasceu a 21 de junho de 1982. Estudou em Eton, e licenciou-se pela Universidade da Escócia, onde conheceu a mulher, Kate Middleton. Casaram-se em 2011, e passados dois anos nasceu o primeiro filho, George. Em 2015 nasceu a segunda filha, Charlotte e, em 2018, Louis.Kate, princesa de Gales, filha de Michael e Carole Goldsmith, nasceu a 9 de janeiro de 1982. Tem dois irmãos, e cresceu em Berskshire. Conheceu o príncipe William em 2001, e ficaram noivos em 2010. Quando - e se - o príncipe William se tornar rei, Kate passará a ser rainha consorte.Nascido a 15 de setembro de 1984, Harry é o segundo filho de Carlos III e quinto na linha de sucessão ao trono. Estudou em Eton e juntou-se à Academia Militar em 2005. Criou os 'Invictus Games', em 2014 - uma competição paralímpica para veteranos e soldados. Em 2016 conheceu Meghan Markle, com quem casou em maio de 2018. Juntos têm dois filhos: Archie e Lilibet.O casal decidiu abandonar as obrigações reais em 2020, após alguns desentendimentos dentro da Firma.Mais conhecida pelo seu papel na série Defesa à Medida, Meghan Markle nasceu em Los Angeles, a 4 de agosto de 1981. A sua carreira passou várias séries e filmes, até abandonar a profissão para integrar a realeza. Em 2018 casou-se com Harry na Capela de São Jorge, em Windsor. Assim, tornou-se duquesa de Sussex.É a 16ª na linha de sucessão ao trono, e é a única filha de Isabel II e do príncipe Filipe. Nasceu a 15 de agosto de 1950, e cresceu no palácio de Buckingham. Casou-se em 1973 com o capitão Mark Philips, que conheceu em 1968. O casal teve dois filhos: Pedro e Zara Philips. Divorciaram-se em 1992, ano em que a princesa voltou a casar (com Sir Timothy Laurence).Filho de princesa Ana e Mark Philips, Peter é o 17º na linha de sucessão ao trono. O primeiro bisneto de Isabel II nasceu em novembro de 1977, e estudou na Universidade de Exeter, onde se licenciou em Ciências Desportivas. Casou-se com Autumn Kelly em 2003, e tiveram duas filhas: Savannah e Isla. Divorciaram-se em 2021.Irmã de Peter Philips, é a 20ª na linha de sucessão ao trono. Zara - nome escolhido por Carlos III - nasceu a 15 de maio de 1981. É das bisnetas mais velhas de Isabel II, e não tem direito ao título de Sua Majestade,Terceiro filho de Isabel II, o príncipe André é o 8º na linha de sucessão ao trono. Os britânicos sempre o admiraram, devido à participação na Guerra das Malvinas, em 1982, mas recentemente o cenário mudou. Em 2019, quando foi acusado de assédio sexual por associação a Jeffrey Epstein, perdeu o título de duque de Iorque. Casou-se com Sarah Ferguson em 1986, com quem teve a princesa Beatriz e princesa Eugenie.9ª na linha de sucessão ao trono, a princesa Beatriz nasceu em 1998. Casou-se em 2020, em plena pandemia, com o empresário de imobiliário Edoardo Mapelli Mozzi. A cerimónia aconteceu em Windsor.Irmã de Beatriz, Eugenie nasceu a 23 de março de 1990, e casou com Jack Brooksbank em 2018. O casal está junto há oito anos, e têm um filho: August Brooksbank. É a 11ª na linha de sucessão.Filho mais novo de Isabel II, Eduardo é o 13º na linha de sucessão ao trono. Casou-se em 1999 com Sofia de Wessex, com quem teve dois filhos: Louise e James. É o único dos três irmãos que nunca se divorciou. No 55º aniversário, a sua mãe atribuiu-lhe o título de Conde de Forfar.