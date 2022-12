Reveladas primeiras imagens do novo documentário sobre Harry e Meghan

O teaser do documentário sobre os duques de Sussex, intitulado Harry & Meghan, tem um tom intimista e melancólico. Em apenas um minuto e doze segundos, mostra fotografias nunca antes vistas do casal, felizes e tristes, incluindo uma de Meghan aparentemente a chorar."Porque quiseste fazer este documentário", pergunta o entrevistador ao príncipe Harry . "", é a resposta dada. "Quando há tanto em jogo, não faz mais sentido ouvir o nosso lado da história?", questiona Meghan Trata-se de uma série documenal "sem precedentes e que vai ao fundo da questão", segundo uma declaração da Netflix, na qual os duques de Sussex partilham o seu lado da sua história de amor. "Com comentários de amigos e familiares, cuja maioria nunca antes falou sobre o que testemunhou, e historiadores que discutem o estado atual da Commonwealth britânica e a relação da família real com a imprensa, a série faz mais do que iluminar a história de amor de um casal,e de como nos tratamos mutuamente".A plataforma de streaming ainda não anunciou a data de estreia oficial, embora a imprensa internacional aponte para