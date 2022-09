Princesa Mary da Dinamarca foi desconvidada para o funeral de Isabel II

A família real dinamarquesa lançou um comunicado, no dia 13 de setembro, a anunciar que o príncipe herdeiro Frederik iria estar presente no funeral de Isabel II acompanhado da mulher, Mary, e mãe, rainha Margrethe II. No entanto, havia apenas dois lugares guardados na Abadia de Westminster para representantes da Dinamarca, e nenhum deles pertencia à princesa. À chegada do dia da cerimónia foi dito que apenas a rainha e o príncipe iriam comparecer.

O tabloide dinamarquês BT disse ao jornal britânico The Independent que o facto do Ministério dos Negócios Estrangeiros ter retirado o convite inicial a Mary foi um "erro lamentável". O jornal aponta a probabilidade do convite ter sido revogado devido à regra de cada país poder levar apenas um dignitário.

É sabido que a princesa tinha estado na presença de Isabel II em várias ocasiões, e que era amiga de outros membros da família real inglesa.

Princesa Mary com Kate Middleton, agora princesa de Gales, em fevereiro de 2022 Foto: Getty Images

O príncipe Frederik e rainha Margrethe II estiveram sentados na primeira fila do funeral da monarca inglesa, do lado oposto ao rei Carlos III e a Camila, rainha consorte.

Rianha Margrethe II e príncipe Frederik à chegada ao funeral da rainha Isabel II Foto: Getty Images

A rainha dinamarquesa foi a primeira monarca estrangeira a visitar o caixão de Isabel II antes do funeral.