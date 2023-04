Como Kate se sente com a ausência de Meghan na coroação, segundo os especialistas da realeza

Um total de (aproximadamente) zero pessoas fica surpreendida ao ouvir que Kate Middleton e Meghan Markle não são as melhores amigas - longe disso, até. Portanto, não é de admirar que especialistas na realeza britânica afirmem que a ausência da Duquesa de Sussex na coroação do Rei Carlos III irá deixar o ambiente mais descontraído.

"Penso que deve existir algum alívio por parte do William e da Kate, uma vez que Meghan não estará presente, simplesmente por não ser colocado um destaque tão grande neles - quem está a olhar para onde, quem está a ler os lábios, o que se está a passar entre eles", defende Eloise Parker, uma especialista na família real, em declarações ao Entertainment Tonight. E acrescenta: "Há um interesse grande nestas relações, e a verdade é que nunca veremos um momento estilo Real Housewives entre estas mulheres. Tudo será mantido em segredo e acredito que, para a Kate, o facto de Meghan não estar presente, irá ajudá-la a lidar melhor com a situação".

Esta perspetiva é partilhada por outro perito no tema, citado pelo Daily Mail: "Carlos ficará satisfeito. O resto da família ficará aliviada por Meghan não estar [na cerimónia da coroação]. Isso seria particularmente desconfortável para Kate", repara.

A sensação de "alívio" que ambos mencionam está relacionada com o clima de tensão vivido entre as famílias dos príncipes William e Harry, intensificado em especial a partir do lançamento da autobiografia do Duque de Sussex, Spare, em que conta diversos detalhes das suas vidas privadas. A princesa de Gales terá ficado, de acordo com uma fonte do ET, "magoada e desapontada” com o que o irmão do seu marido escreveu no livro, uma vez que "assuntos privados foram tornados públicos".

Foi na passada quarta-feira, 12 de abril, que o Palácio de Buckingham anunciou a ausência de Markle na coroação do Rei Carlos III, que ficará na Califórnia com os filhos, Archie - cujo quarto aniversário coincide com a data da cerimónia, 6 de maio - e Lilibet. Harry, por outro lado, viajará até Inglaterra para poder "apoiar o pai neste momento tão importante da sua vida".