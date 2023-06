O presente milionário que Meghan comprou para a filha Lilibet

A princesa Lilibet, filha de Meghan Markle e do príncipe Harry, comemorou o seu segundo aniversário no passado fim de semana, a 4 de junho, na companhia da família na Califórnia, Estados Unidos, onde vivem. E embora seja natural que a sua lista de presentes se resuma atualmente a brinquedos e outros artigos próprios para a idade, sabemos que a aguarda uma prenda muito especial quando for mais velha, adquirida pela mãe anos antes de conhecer Harry.



Numa entrevista à revista Hello!, em 2015, a duquesa revelou que tinha comprado um mimo para si mesma após saber que a série Suits - na qual vestia a pele de Rachel Zane - iria continuar no ar. "Sempre cobicei o relógio Tank Française da Cartier. Quando soube que a série tinha sido escolhida para a terceira temporada - o que, na altura, me pareceu um grande marco, esbanjei [dinheiro] e comprei a versão de dois tons" - o modelo pequeno tem o valor de 6950 euros.

Relógio Tank Française da Cartier. Foto: D.R

O relógio, cujo verso apresenta a mensagem "Para M.M de M.M" - uma referência ao nome da duquesa - será um dia de Lilibet. "Tenciono dá-lo um dia à minha filha. É isso que torna as peças especiais, a ligação que temos com elas", explicou na entrevista.

Recorde-se que a princesa festejou o seu primeiro aniversário com um piquenique íntimo em Frogmore Cottage, no Reino Unido, uma comemoração um pouco diferente comparando com a de 2023. Até à data, a família real britânica não expressou os seus desejos de felicidades a Lilibet nas redes sociais.