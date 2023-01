A especialidade (inesperada) de William na cozinha

Não restam dúvidas: as revelações chocantes que Harry partilhou no seu livro de memórias O Substituto abalaram todos os membros da família real britânica, em especial o príncipe William e a sua mulher, Kate Middleton. Contudo, nem o incidente foi suficientemente grave - pelo menos aos olhos do público - para fazer com que o casal adiasse ou não cumprisse as suas obrigações reais.



Numa visita recente à instituição Together as One, William participou numa aula de culinária com o chef Kevin Muhammad, parte de um programa que ensina os jovens a cozinhar alimentos nutritivos enquanto lidam com o aumento do custo de vida. Enquanto ajudava a preparar o prato do dia - teriyaki de galinha - o príncipe falou um pouco das experiências culinárias que faz em casa com a mulher e os filhos.

Príncipe William visitou a instituição Together as One, onde participou numa aula de culinária, janeiro de 2023. Foto: Getty Images

"Cozinho um pouco, mas não muito", confessou, explicando que Kate é melhor nesse aspeto. "Faço um bom bife!", partilhou com orgulho, embora os meus molhos saiam "bastante secos ou grumosos - tenho de trabalhar neles".

Não é a primeira vez que os pais de George, de 9 anos, Charlotte, de 7, e Louis, de 4, conversam abertamente sobre como todos os elementos da família cozinham um pouco e de como os pequenos se divertem muito na cozinha. "Ele às vezes cozinha, na verdade", contou Kate numa entrevista de 2019, referindo-se ao marido. "Nos nossos dias de universidade, ele costuma fazer todo o tipo de refeições. Penso que foi aí que ele me tentou impressionar. Coisas como molho bolonhesa e outras do género."