As homenagens de Kate e Meghan à rainha durante a marcha fúnebre da monarca

O caixão de Isabel II saiu do Palácio de Buckingham esta quarta-feira, 14, rumo ao Palácio de Westminster, onde vai ficar até segunda, 19, dia em que se realiza o funeral da rainha. Até lá, as visitas são abertas ao público que pode, assim, despedir-se da monarca.

Deitado numa carruagem de artilharia real, o caixão foi seguido pelo rei Carlos III, a sua irmã Ana e irmãos André e Eduardo – todos de uniforme; atrás seguiam o príncipe William - primeiro herdeiro do trono – e Harry, com as respetivas mulheres, Kate Middleton e Meghan Markle.

Rei Carlos III, princesa Ana, príncipe André e príncipe Eduardo, conde de Sussex Foto: Getty Images

Apesar das circunstâncias serem diferentes, já que Isabel II faleceu pacificamente aos 96 anos, o momento lembra o falecimento de princesa Diana e o seu funeral, a 6 de setembro de 1997.

Antes da procissão, Kate e Meghan chegaram em carros separados. Kate acompanhada de Camila, rainha consorte, e Meghan acompanhada de Sofia de Wessex, a mulher do príncipe Eduardo.

A princesa de Gales e duquesa de Sussex escolheram os seus looks em jeito de homenagem à rainha, que tantas vezes nos brindou com fatos coloridos e de cores vivas. Naturalmente, ambas optaram pelo preto, mas elegeram acessórios que fizeram pequenas alusões sentimentais à monarca. As duas usaram peças oferecidas por Isabel II: Kate usou na lapela do lado esquerdo do casaco a pregadeira Diamond and Pearl Leaf, composta por três pérolas numa folhagem de diamantes, e Meghan prestou homenagem através dos brincos – um par de diamantes e pérolas. Segundo o site da ABC News, os brincos foram dados a Meghan em junho de 2018, pouco depois do casamento com Harry. Kate e Meghan viajaram de Londres até Cheshire no comboio real, e foram vistas a partilhar gargalhadas.

Kate Middleton a usar a pregadeira de Isabel II Foto: Getty Images

Meghan Markle a usar os brincos que Isabel II lhe ofereceu Foto: Getty Images

O caixão chegou a Westminster Wall passados 30 minutos de cortejo por Londres, ao som de marchas fúnebres de Beethoven, Mendelssohn e Chopin, tocados por uma banda militar, avança Madame Le Figaro. Na igreja, os duques de Sussex, Harry e Meghan, ficaram atrás do príncipe e princesa de Gales, William e Kate. Após o serviço, os quatro abandonaram o local.

Os duques de Sussex atrás de príncipe Harry e Kate, princesa de Gales, na igreja Foto: Getty Images

Num comunicado lançado após a morte da rainha, William refletiu sobre o que a avó significava para a família, incluindo os seus filhos: príncipe George e Louis, e a princesa Charlotte.

"E enquanto estou de luto pela perda, também me sinto incrivelmente grato. Tive o benefício da sabedoria da rainha e segurança na minha quinta década. A minha mulher teve 20 anos de apoio e orientação. Os meus três filhos puderam passar férias com ela e criar memórias que vão durar uma vida inteira".