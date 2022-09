Princesa Beatriz e príncipe Eduardo serão conselheiros de Estados?

Quem serão os novos conselheiros de Estado do rei Carlos III? Segundo o The Telegraph, a lista pode incluir a rainha consorte (Camila), a princesa Beatriz, a princesa Ana e o príncipe Eduardo.



Segundo o Ato de Regência de 1937, a esposa do monarca e os quatro adultos com mais de 21 anos na linha de sucessão ao trono ocupam automaticamente essa posição, tomando conta de tarefas oficiais da Coroa. Tendo isto em conta, a Vogue britânica explica que os quatro Conselheiros de Estado são a princesa Beatriz, a rainha consorte, Camila, os príncipes Harry e William e também o príncipe André. Mas a decisão final parece não estar tomada.



Express afirma que há rumores de que Carlos III vai tomar medidas para alterar esta lei o mais rápido possível, pois quer apenas membros ativos da família real a ocupar o cargo. Um membro ativo é alguém que está apto a representar o rei em eventos oficiais, como reuniões com chefes de Estado internacionais e jantares de Estado. Se isto acontecer, Harry, Beatriz e André deixam de fazer parte dos possíveis Conselheiros, pois não se enquandram na categoria.



Quem poderá, sim, vir a ocupar um desses lugares é a irmã do rei, a princesa Ana. Um especialista em realeza afirmou, aliás, que a princesa poderá ser uma "arma secreta" de Carlos III. A única filha de Isabel II, que ocupa a 16ª posição na linha de sucessão ao trono, sempre acompanhou a mãe durante o seu reinado, especialmente nos últimos anos, e parece ter ganho o respeito dos britânicos.

Princesa Ana na 'vígila dos príncipes'

No funeral da mãe, a princesa fez história ao tornar-se a primeira mulher a acompanhar a 'Vígilia dos príncipes', ocasião em que, normalmente, apenas membros masculinos da família real ficam a guardar o caixão do/da monarca durante o velório. Será esse um sinal de que poderá ter mais responsabilidades em breve?