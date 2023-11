Príncipes do Mónaco celebram o Dia Nacional com elegância

O Dia Nacional do Mónaco, que se celebra no dia 19 de novembro, comemora este ano o centenário do Príncipe Rainier III, que, juntamente com a Princesa Grace, fundou a dinastia moderna do principado.

O dia teve início com uma missa solene na presença de mais de mil convidados. Ao chegar à Catedral, o Príncipe Alberto envergou um uniforme com honras militares, enquanto a Princesa Charlene vestiu-se de vermelho nacional da cabeça aos pés, complementado por um chapéu de Stephen Jones. Estiveram acompanhados pelos filhos gémeos de 8 anos - o Príncipe Jacques, com um uniforme a condizer com o pai, e a Princesa Gabriella, que se assemelhava à mãe com um vestido azul escuro.

Princesa Gabriella, Princesa Charlene, Princesa Stephanie, Príncipe Jacques e Príncipe Alberto II Foto: Getty Images

A missa contou ainda com a música da Sinfónica do Mónaco e da orquestra dos Carabinieri do principado. Ao regressarem ao Palácio, os Príncipes presidiram às cerimónias do pátio, parte das festividades anuais, com a presença da família, incluindo a Princesa Carolina de Hanover e a Princesa Stephanie.

Andrea Casiraghi, Tatiana Santo Domingo, Princesa Alexandra de Hanover, Princesa Carolina de Hanover, Charlotte Casiraghi e Pierre Casiraghi Foto: Getty Images

Beatrice Borromeo, Stefano Casiraghi, Francesco Casiraghi e Pierre Casiraghi Foto: Getty Images

O dia culminou às sete da tarde com uma visita à Gala no Fórum Grimaldi, onde estiveram presentes as grandes figuras de estado bem como um dos irmãos mais novos de Charlene, Sean Wittstock e a sua mulher, Chantell Violet Serfontein.

Princesa Caroline de Hanover, Príncipe Alberto II do Mónaco, Princesa Charlene do Mónaco, Princesa Alexandra de Hanover, Sean Wittstock e Chantell Violet Serfontein Foto: Getty Images

Antes do evento, uma jovem vestida com o traje tradicional entregou um belo ramo de flores às mulheres reais presentes, seguindo a tradição. Os Grimaldi e os restantes convidados desfrutaram do espetáculo Caruso no Mónaco, dirigido pelo maestro António Pappano, com a participação do tenor Jonas Kaufmann, do baixo Alfonso Antoniozzi , da Orquestra Filarmónica e do Coro da Ópera de Monte Carlo.

Princesa Charlene do Mónaco Foto: Getty Images

A cerimónia do Dia Nacional marca o início tradicional da temporada festiva no Mónaco. Nesta semana, a família celebrará o Dia de Ação de Graças, uma tradição norte-americana introduzida pela Princesa Grace, antes de o Príncipe Alberto iniciar três visitas de Estado à Ásia, seguidas pela participação na conferência COP28 no Dubai.