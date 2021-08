Burberry cria peças dedicadas a Maria Callas

Dramáticos e exuberantes. São estas as primeiras palavras que nos vêm à cabeça quando olhamos para os esboços do mais recente trabalho de Riccardo Tisci – os figurinos para a ópera Sete Mortes de Maria Callas, realizada por Marina Abramovic, artista e amiga de longa data do designer italiano.

Esboço para figurino da peça 'Sete Mortes de Maria Callas', de Marina Abramović. Foto: Burberry

A obra percorre a vida da soprano, desde o trágico acidente que teve em criança aos casos amorosos (um deles com o magnata Aristotle Onassis), até ao seu falecimento aos 53 anos.

Os figurinos desenhados por Tisci vão buscar referências aos guarda-roupas femininos e masculinos. Durante a ópera, poderemos ver por exemplo um vestido de noiva em cetim adornado com contas e um véu repleto de bordados florais.

Fato formal com lenço para a peça 'Sete Mortes de Maria Callas', de Marina Abramović. Foto: Burberry

Vestido de noiva para a peça 'Sete Mortes de Maria Callas', de Marina Abramović. Foto: Burberry

Outras peças incluem um vestido de gola alta com mangas balão e lantejoulas douradas e ainda um longo vestido vermelho vivo, acompanhado por um bolero encrustado com pedras brancas.

Esboço de figurino para a peça 'Sete Mortes de Maria Callas', de Marina Abramović. Foto: Burberry

Vestido vermelho para a peça 'Sete Mortes de Maria Callas', de Marina Abramović. Foto: Burberry

"Sou um sonhador romântico, por isso foi fácil envolver-me neste projeto", afirmou o diretor artístico da Burberry à Vogue Paris. "O tema é o amor, em todas a suas formas, da luz à escuridão. Marina é um dos meus grandes amores e sinto-me privilegiado por poder chamá-la amiga e família", acrescentou.

Bolero vermelho para a peça 'Sete Mortes de Maria Callas', de Marina Abramović. Foto: Burberry

Vestido de contas e casaco formal para a peça 'Sete Mortes de Maria Callas', de Marina Abramović. Foto: Burberry

Sete Mortes de Maria Callas estreia em setembro no Ópera Garnier, em Paros.