Kate Middleton usa tiara que não era vista em público há mais de 90 anos

O Presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, e a Primeira Dama, Kim Keon Hee, começaram, no dia 21 de novembro, uma visita oficial de três dias ao Reino Unido. Foram recebidos no hotel em Londres pelos príncipes de Gales, seguindo depois para o Horse Guards Parade, onde se juntaram ao Rei Carlos III, à rainha Camila e ao Primeiro-Ministro Rishi Sunak, para a cerimónia de boas-vindas.

Príncipe e Princesa de Gales no hotel com o Presidente sul-coreano e a Primeira Dama Foto: Getty Images

Primeira Dama sul-coreana, Kim Keon Hee, Presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, Rei Carlos III, Rainha Camilla, Príncipe William e a Pincesa Kate

A princesa Kate manteve a tradição de vestir as cores do país visitante, usando um chapéu de Jane Taylor e uma capa vermelha feita à medida por Catherine Walker & Co. O detalhe de laço na capa corresponde ao vestido do mesmo designer, repetindo um modelo que Kate usou dois anos antes no concerto de Natal.

Princesa Kate Foto: Getty Images

Grupo K-pop, Blackpink, no banquete dedicado ao Presidente da Corea do Sul Foto: Getty Images

Rainha Camilla, Rei Carlos III, Presidente sul-coreano e a Primeira Dama sul-coreana Foto: Getty Images

Princesa Kate Foto: Getty Images

O dia encerrou com um, onde o Rei Carlos III homenageou os avanços políticos e económicos da Coreia do Sul, além de celebrar a sua cultura. Entre os mais de 170 convidados, destacou-se a presença do grupo feminino de K-popQuanto à indumentária real,da falecida rainha Isabel II , complementada por um vestido vermelho. Já acom efeito de capa nos ombros, reminiscente do design nupcial de Jenny Packham, adornado com strass e lantejoulas em forma de estrelas, previamente usado durante um banquete para o presidente da África do Sul em 22 de novembro de 2022.

O que não faltou nesta gala foi a presença de joias, mas a verdadeira estrela foi a tiara Strathmore Rose que Kate usou, uma peça que não era exibida em público há 90 anos. A peça pertencia à mãe da falecida rainha Isabel II, conhecida como a Rainha Mãe. Foi uma prenda do seu pai, o Conde de Strathmore, que a adquiriu atraves da Catchpole and Williams, um negociante londrino. É de destacar que nem a rainha Isabel II nem a também falecida Diana de Gales exibiram em público a tiara Strathmore Rose, que também foi feita para ser usada de duas formas diferentes, tanto na cabeça como na testa.

Princesa de Gales com a tiara Strathmore Rose