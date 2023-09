As três músicas que o príncipe William ouve sempre na sua caminhada matinal

Não sendo tão aberto quanto à sua vida pessoal quanto o irmão Harry – que no início do ano lançou uma autobiografia centrada na sua vida pessoal - William também fala abertamente sobre a mãe, a princesa Diana, que por estes dias foi inúmeras vezes recordada (Diana de Gales morreu a 31 de agosto de 1997). No seu episódio da Time to Walk, uma experiência de caminhada com áudio da Apple Watch, integrada na app Fitness+, o príncipe William, além de contar como começa o seu dia, fala, comovido, sobre saúde mental e sobre as canções que ouve na sua caminhada todas as manhãs. Justificando os porquês das suas escolhas (mas já lá vamos).

Neste episódio, o duque de Cambridge afirma: "Caminhar tem sido uma tendência na minha vida durante os bons e os maus momentos. É uma parte fundamental de como lido com a minha saúde mental." O amor pela música e principalmente por caminhadas sempre lhe foi incutido desde que ele era criança, pela sua familia - desde a sua avó, a rainha Isabel II que aos 95 anos ainda fazia os seus pequenos passeios, ao seu pai, que faz as suas clássicas caminhadas nos verões passados na Escócia. Atualmente, William partilha este hábito com os seus três filhos: por ocasião do natal de 2021, por exemplo, foram juntos a pé até à igreja de Sandringham, na manhã de Natal, uma tradição habitual na família.

Depois de partilhar este género de memórias e pensamentos, o príncipe William escolheu três das suas canções favoritas e explicou o porquê de serem tão importantes para ele. A primeira música que ele refere é The Best, de Tina Turner, que, segundo ele, a sua mãe tocava para si e para o seu irmão Harry no carro, para aliviar a ansiedade, no regresso a casa depois das aulas.

Avançando nas memórias e numa clara menção aos seus filhos, outra música que refere e que não pode faltar para alegrar o ambiente familiar é Waka Waka de Shakira, com Charlotte a correr pela cozinha e Louis seguindo-a, num mood de grande animação. "É um momento muito feliz, durante o qual as crianças simplesmente se divertem a dançar, a brincar e a cantar" afirma o duque de Cambridge.

A escolha final e que é a faixa favorita do príncipe William e assim mais voltada para os seus próprios gostos é Thunderstruck dos AC/DC, considerando-a o melhor bálsamo para uma manhã de segunda-feira. " Isso vai absolutamente acordar-vos. Sentirão que podem enfrentar qualquer coisa e qualquer pessoa", finaliza.

A revelação, que foi feita na conta oficial dos duques no Instagram, não é nova, mas não deixa de ser curiosa por estes dias, em que os meios de comunicação resgatam tudo o que há sobre Diana, que faleceu tragicamente num acidente de automóvel a 31 de agosto de 1997, como afirmamos acima.