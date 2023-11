Da princesa Lissie Sellassie a Elizabeth Webster. Quem são as debutantes do Le Bal e a que famílias pertencem?

Em 1994, Ophélie Renouard reimaginou o tradicional baile da corte, e fundou aquele que é possivelmente um dos mais prestigiados eventos dentro da alta sociedade: o Le Bal des Débutantes. Anualmente, jovens mulheres de todo o mundo são elevadas neste baile, pelas suas caracteristicas aristocráticas ou descendentes dos mais poderosos do mundo. Desde atletas, empresárias e até a artistas, esta gala proporciona não só um espetáculo internacional, mas também arrecada fundos destinados a causas nobres. Este ano, foca-se na unidade de investigação em cardiologia ARCFA do Hospital Necker-Enfants Malades, que melhora a qualidade dos cuidados prestados às crianças com defeitos cardíacos em todo o mundo, e a World Central Kitchen, sediada em Washington, que fornece refeições aos mais vulneráveis na sequência de uma crise global.

Renouard proporciona um espetáculo internacional, culminando num requintado jantar de gala no icónico Hotel Shangri-La, em Paris. As debutantes vêm de famílias proeminentes, como é o caso da princesa real da Hungria Ildiko Habsburg-Lothringen, descendente do último príncipe herdeiro da Áustria-Hungria. Esteve também presente, da realeza americana, Olivia Ford Uzielli, da família de Henry Ford, fundador da conhecida marca de automóveis. A realeza esteve também presente com a princesa Lissie Sellassie de Etiópia, descendente do Imperador Haile Selassie da Etiópia.

Representando a família, esteve também presente Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, mais conhecida pela sua conta de TikTok, onde partilha episódios da sua vida, mas o que muitos dos seguidores não sabiam, é que esta estudante da Parsons e estagiária da Dior, é a filha do cineasta vencedor de um Óscar, Florian Henckle von Donnersmarck, e descendente de uma influente família austro-alemã. A presença de Elizabeth Webster foi marcada pelo vestido de Guo Pei, mais conhecida pelo look amarelo da Riganna no Met Gaka. A debutante ganhou reconhecimento pela lei que lutou para ser aprovada, em que tinha como tema principal a proteção das vítimas de violência.



Longe das restrições do passado, as debutantes não são mais obrigadas a usar vestidos brancos, que simbolizavam a virgindade, como acontecia no seu apogeu. Sendo que estes bailes tinham um objetivo: fazer desfilar as mulheres perante os membros da alta sociedade, com o objetivo de encontrar um parceiro adequado para o casamento. Mas a tradição que perdura é a da existência de um cavalheiro, podendo este ser um namorado, irmão, amigo ou familiar, que acompanha a debutante na gala.

É de destacar que as gerações anteriores de debutantes incluem a atriz Lily Collins, a neta do ex-presidente George H.W. Bush, Lauren Bush; Ava Phillippe, filha de Reese Witherspoon, e Annabel Zimmer, a filha do compositor Hans Zimmer.