Princesa Leonor de Espanha vai para o Exército. As imagens da despedida e as regras que terá de cumprir

Aqui, a despedir-se do pai. Foto: Getty Images

primeira na linha de sucessão ao trono espanhol e herdeira presuntiva enquanto futura rainha desde 2014, terá de seguir várias normas rigorosas. De acordo com a publicação espanhola, a princesa obedecerá ao regulamento geral 3/96, que regula a aparência física de homens e mulheres, "a fim de assegurar que a imagem oferecida pelos membros do Exército seja a do coletivo e de reforçar os laços de uniformidade e disciplina e a unidade espiritual dos seus membros", escreve a ¡Hola!. Nele estão imbutidas uma série de indicações pormenorizadas sobre o que Leonor poderá ou não usar ao nível do vestuário.

A família reunida à porta da La General, como é conhecida a Academia. Foto: Getty Images





A maquilhagem pode ser usada, mas igualmente de modo discreto, em tons quase impercetíveis, tal como as unhas - se optar por usar verniz, terá de ser totalmente transparente. E os acessórios? Só as mulheres podem usar brincos, têm de ser sempre dois (um em cada orelha), justos e discretos, de preferência redondos e em prata ou ouro; o único acessório de pulso permitido é um relógio, máximo dois anéis, um anel de noivado, óculos e uma pulseira discreta. "No caso das cadetes, o primeiro emprego da Leonor, as mulheres devem usar o cabelo na sua cor natural e no comprimento que desejarem. No entanto, o comprimento e o penteado devem permitir o correto encaixe do toucado", ficamos também a saber.

As imagens, divulgadas pela ¡Hola! , têm a força das despedidas. Nelas, vemos os reis de Espanha a abraçar a filha Leonor das Astúrias, a mais velha - tem 17 anos, a irmã Sofia tem 16 - rumo à sua próxima experiência.. Será o primeiro primeiro curso de outros dois que a esperam em anos sucessivos na Escola Naval de Marín (em Pontevedra) e na Academia Geral do Ar de San Javier (em Múrcia). Nas imagens, vemos a família junta em jeito de despedida, há aliás várias do momento em que Letizia conforta a filha, visivelmente emocionada.Leonor, que