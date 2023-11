A razão porque Linda Evangelista deixou de namorar

Linda Evangelista, uma das supermodelos que ajudou a revolucionar a Moda dos anos 90, tomou a decisão de permanecer solteira. Numa entrevista ao jornal britânico The Sunday Times, Evangelista revelou que não tem vontade de dormir com ninguém nem quer "ouvir ninguém a respirar". A modelo afirma não ter interesse em namorar e contou que o seu último relacionamento foi antes de realizar o procedimento estético CoolSculpting em 2016, que segundo Evangelista, a deixou, "permanentemente disfigurada". Na entrevista, partilhou ainda que está atualmente numa jornada de autenticidade e autoaceitação.

Linda Evangelista e Karl Lagerfeld Foto: Sonia Moskowitz/Getty Images

Linda Evangelista não revelou quando tomou a decisão de parar de namorar, mas sabe-se que os procedimentos mencionados foram realizados há sete anos, apesar de só o ter revelado, através de um post do Instagram partilhado em setembro de 2021. Na publicação, Evangelista começa por dizer que "Hoje dei um passo significativo para corrigir um erro que suportei em silêncio durante mais de cinco anos. Para aqueles que me seguem e se questionam por que razão não tenho progredido na minha carreira enquanto as minhas colegas têm prosperado, a razão é que fui gravemente desfigurada pelo procedimento CoolSculpting da Zeltiq, que contrariou as suas promessas." Prosseguindo, explicou que a intervenção que tinha como objetivo a perda de massa gorda terá aumentado as suas células de gordura em vez de as diminuir, resultando numa deformação permanente, mesmo após duas intervenções cirúrgicas corretivas e infrutíferas. Acrescentou: "Fiquei, como os media descreveram, 'irreconhecível'". Este ano, Evangelista revelou ainda ao The Wall Street Journal que luta contra o cancro da mama desde 2018.

A modelo disse ainda ao The Sunday Times que foi o filho que a fez voltar a acordar para a vida e ter forças para avançar, "foi uma chamada de atenção. Eu pensei, chega de desgraça. Vou resolver isto" Hoje, diz "esforço-me muito para me livrar da culpa e da vergonha. E não estou a deixar que isso arruíne a minha vida. Não teria ficado presa se soubesse quantas pessoas se preocupavam comigo."

Linda Evangelista e o filho, Augustin James Evangelista Foto: Gotham/Getty Images

Evangelista casou com Gérald Marie quando tinha apenas 22 anos e divorciou-se seis anos depois, em 1993. O ator Kyle MacLachlan foi o seu segundo grande namoro, que ganhou bastante atenção por parte dos media. Na casa dos 30 anos, Evangelista conheceu o futebolista Fabien Barthez, com quem teve uma relação intermitente, até que a modelo engravidou, mas perdeu o bebé, descrevendo o momento como uma das coisas mais difíceis que alguma vez teve de passar. Mais tarde, teve uma relação com François-Henri Pinault em 2005, com quem tem um filho, Augustin. Atualmente, Pinault é casado com a atriz Salma Hayek. A última relação conhecida de Evangelista foi com Peter Morton, um dos fundadores do Hard Rock Café. Sabe-se que o casal se conheceu em 2006 e separou-se em 2013.