Meghan nega acusações de que não irá à coroação do rei devido a misteriosa carta

A poucos dias da coroação de Carlos III, e depois de confirmar que não iria estar presente na mesma, Meghan Markle encontra-se, novamente, nas manchetes dos jornais britânicos. Na semana passada, o The Telegraph reportou que a duquesa não iria comparecer ao evento oficial possivelmente devido à correspondência trocada com Carlos III na mesma altura em que a famosa entrevista com Oprah Winfrey aconteceu, em 2021, na qual Meghan terá referido uma postura racista em relação a si e ao seu filho Archie, ainda antes deste nascer, por parte da família real.

Porém, a mulher de Harry nega veemente as alegações, como um representante dos duques de Sussex contou à People. "Ela está a viver a sua vida no presente, não a pensar na correspondência de há dois anos, relacionada com conversas de há quatro anos. Qualquer sugestão em contrário é falsa e francamente ridícula. Encorajamos os meios de comunicação e os correspondentes reais a parar o esgotante circo que somente eles estão a criar".

Nas cartas, Meghan terá identificado o membro da realeza que fez observações sobre a cor da pele do seu futuro filho, embora tenha deixado claro que a sua intenção não era acusá-lo de racismo, e sim levantar preocupações sobre um preconceito enraizado na Firma, noticiou o New York Post. Por sua vez, o rei terá expressado desapontamento perante as declarações que Meghan e Harry trouxeram a público, mas também tristeza sobre a situação familiar tensa.

A confirmação de que Meghan não irá assistir à coroação foi noticiada no início do mês, referindo que a duquesa opta por permanecer com os filhos na Califórnia.