Esta será a praia preferida da neta de Grace Kelly em Portugal

O verão é sinónimo de férias e como tal, é chegado o momento de escapar à rotina. Os comuns mortais fazem-no, e as famílias reais também não são excepção. O Algarve há muito que se tornou destino turístico por excelência, e que atrai celebridades um pouco de todo o mundo.



É o caso da família Grimaldi do Mónaco, cujas ligações a Portugal há anos os trazem a visitar o nosso país.

Carolina do Mónaco que chegou a ter uma praia só para ela na zona onde ficam dois dos empreendimentos de luxo mais antigos do Algarve - Vila Lara.

Sobretudoque chegou a terna zona onde ficam dois dos empreendimentos de luxo mais antigos do Algarve - Vila Vita

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Camilloush (@camillerosegottlieb)

Camille nasceu a 15 de julho de 1998 e é fruto da breve relação da irmã mais nova do príncipe Alberto do Mónaco com o seu guarda-costas, Jean Raymond Gottlieb. Tendo nascido fora do casamento está automaticamente excluída de qualquer título nobiliárquico, mas isso não a impede de viver com as regalias a que a restante família está habituada. De recordar que Stéphanie é também mãe de Louis Ducruet, de 29 anos, e Pauline Ducruet, de 28, ambos do casamento com o também ex-guarda-costas Daniel Ducruet.



A zona da costa algarvia onde a família Grimaldi gosta de passar férias Foto: Vila Lara

É precisamente aqui que está, ado Mónaco, por sua vez neta de. Curiosamente, há quem diga que, de todos os netos, esta éde Hollywood que um dia se tornou princesa.Camille tem uma, onde já é seguida por mais de, e foi aí que partilhou por estes dias uma série de, com a legenda("Portugal é genial"). Pelas imagens dá para perceber que a jovem de 25 anos não está sozinha, mas simcom quem tem feito programas em restaurantes com as belas praias algarvias em pano de fundo.