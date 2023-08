Carolina do Mónaco e o look elegante que escolheu para usar na Sicília

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Reni-S (@caroline.of.monaco)

O vestido do El Corte Inglès que custa €59,99. Foto: El Corte Inglès

O branco quase como amuleto. Foto: Getty Images

As calças 'palhaço' funcionam sempre. Foto: Getty Images

Os casacos de corte quadrado são um 'must', Foto: Getty Images

O vestido preto que salva sempre. Foto: Getty Images

é uma das mulheres mais elegantes da atualidade - e da esfera da realeza - e uma das que melhor sabe vestir-se. A sua grande arma, além da elegância natural, é ter um, onde escolher e conjugar peças é tão fácil que a faz parecer estar sempre atual nas tendências.Este mês de agosto, parte da família real do Mónaco esteve a passar férias nae foi pelas ruas da cidade que Carolina foi vista com umque tem sido falado nos meios de comunicação internacionais. Uma vez mais, a princesa devem provar que esta é adas mulheres com bom gosto na Moda.É um vestido-camisa, da marca italiana Forte forte . Sendo, leve, fresco e, tem tudo para ser uma das peças deste verão. Que é como quem diz, um item obrigatório no guarda-roupa de qualquer mulher. Além disso, Carolina sabe aplicar a: vestido-camiseiro com, complementado com vários acessórios que elevam o look, como unse umacastanha, que lhe confere um toque informal. El Corte Inglés tem um(e mais em conta), que permite recriar o estilo de essência italiana da princesa Carolina do Mónaco. Este 'clone' custaNascida a 23 de janeiro de 1957 no Le Palais Princier, no Mónaco, a vida de Carolina sempre esteve no olho do furacão mediático. É o que acontece a alguém que é filha de duas das personalidades mais conhecidas da história:do Mónaco.Como irmã mais velha doe da, Carolina participa, juntamente com eles, numa série de eventos ao longo do ano e os seus(Charlotte Casiraghi, Alejandra de Hannover, Pierre e Andrea Casiraghi) também são vistos com ela com alguma regularidade., osde Carolina continuam a ser. Ela consegue ser, por isso, uma grandepara qualquer mulher da mesma idade. A juventude não é eterna, mas a elegância é, e o estilo monegasco é um exemplo claro disso.Sem dúvida,é uma daquelas cores que tem o poder desem ser preciso um grande esforço. Além disso, é um tompara a maioria das ocasiões. Além disso, é adequado para qualquer época do ano. Carolina sabe bem disso.Mesmo que pensemos que asestão ultrapassadas, isso não é verdade. Na realidade, é uma silhueta que Carolina defende constantemente e que lhe cai divinamente. No caso dela, ela prefere emCom umque não conhece fronteiras, os(de corte boxy) caem nos ombros e são um. Caroline usa e abusa deste tipo de peça, seja em versões mais minimalistas ou mais criativas.É de sabedoria popular que com umnunca nos comprometemos, é ele que nos salva quase sempre, e Carolina também está ciente disso. No caso dela, ela prefere ose num comprimento até aos pés.Por fim, falamos sobre. E aqui, para Carolina, o conforto é rei. O que significa ter altura, mas sem sofrer, e para isso, existem os famosos. São eles os preferidos da princesa Carolina.