O que é feito de Sofia de Espanha, depois de o rei emérito ter saido do país?

A família real de nuestros hermanos mantém-se, tanto quanto possível, longe da saga perpetuada pelo escândalo financeiro que envolve o rei emérito Juan Carlos I e que o fez procurar exílio nos Emirados Árabes Unidos. O pai do atual rei de Espanha Filipe VI, que abdicou do trono a favor do filho em 2014, tem o seu nome envolvido em inúmeros processos judiciais, alguns dos quais por corrupção.

Desde 2020, altura em que saiu de Espanha, que se manteve longe da imprensa. Agora decidiu falar, pelo que à jornalista e escritora Laurence Debray, que publicou início deste mês um livro sobre o seu legado intitulado Mi rey venido a menos, referiu que sofreu uma grande pressão para sair do seu país, admitindo que "alguns" estariam contentes com a sua partida e que "ali não incomodava a Coroa".

A família real em Palma de maiorca em agosto deste ano Foto: Getty Images

A família real espanhola parece querer posicionar-se bem longe deste cenário de tensão, começando pela rainha Sofía. A monarca tem mantido, ao longo dos anos, uma posição firme e discreta no que concerne aos múltiplos escândalos da casa real, até mesmo quando o assunto se refere às infidelidades públicas do marido.

Na última aparição pública a 7 de outubro, em Madrid Foto: Getty Images

Este verão, soubemos da rainha em Palma de Maiorca. Foi a primeira a chegar ao palácio Marivent que acolhe os Bourbon há precisamente 48 anos, para umas férias em família. Uma tradição que a monarca não dispensa, embora se perpetue na comunicação social que a nora Letizia apenas lá comparece por obrigação.

Seja como for, uns dias mais tarde, em pleno agosto, a rainha deixou-se fotografar com o filho, o rei Filipe VI, a mulher deste e as netas, as infantas Leonor e Sofía. A união e paz familiar pareciam reinar e a imprensa espanhola fez questão de relatar ao mundo o ambiente vivido.

Agora e em plena rentrée, a agenda da rainha mantém-se bastante preenchida, e a monarca faz mesmo questão de ser vista e mostrar que a vida tem de continuar. Seja em eventos de apoio às artes, ou a causas que lhe importam como a saúde pública e a investigação ou mesmo a sustentabilidade, mostra-se uma presença agradável, sempre com um sorriso no rosto e, claro, com a pose e a elegância que a distinguem dos demais há décadas consecutivas.

Numa entrega de prémios a 6 de outubro, no Casino de Madrid Foto: Getty Images

A última vez que foi vista em público foi a 7 de outubro, onde participou no Encontro do Círculo Internacional da Escola Superior de Música e, mais tarde, assistiu ao concerto de abertura do Curso da Escola de Música Reina Sofía, no Teatro Real de Madrid. Fez-se ainda acompanhar da irmã, Irene da Grécia. A rainha primou por um conjunto composto por uma camisa num tom pastel, umas calças largas azul marinho e um casaco comprido semelhante, adornado com lantejoulas.

A rainha não quis deixar passar o Dial Mundial do Alzheimer Foto: Getty Images

No dia anterior, havia marcado presença no Casino de Madrid, na gala de entrega dos Prémios Sociais da Fundação Mapfre. Aqui, a rainha reuniu-se com a filha mais velha, a infanta Elena, a duquesa de Lugo, e diretora do setor de ação social daquela fundação. O evento foi muito referido por uma peça de roupa bastante feminina ostentada pela monarca. Um blazer cor-de-rosa florido da marca Escada, com um valor referido de €1500.

No mês passado, havia também relembrado o Dia Mundial do Alzheimer, participando na abertura do Congresso Internacional para a Investigação e Inovação em Doenças Neurodegenerativas. O evento ocorreu no Centro de Alzheimer da Fundação Reina Sofia, e, de uma forma geral, promoveu-se a importância dos avanços tecnológicos para fins de pesquisa, mas também o papel da educação na formação de jovens médicos e cientistas.

Numa ação de promoção da proteção embiental, em setembro deste ano Foto: Getty Images

A rainha mostrou, uma vez mais que é uma mulher de causas, e sobretudo atenta à vida pública, não tendo medo de arregaçar as mãos sempre que necessário, deixando de lado o glamour que a caracteriza.

Como aconteceu a 18 de setembro, na praia de Almadraba em Alicante, onde a propósito do Dia Internacional de Limpeza das Praias, apoiou, pelo quarto ano consecutivo a campanha solidária, ajudando inclusivamente a recolher lixo do areal.

Independentemente dos escândalos envolvendo a casa real, é um facto que a rainha Sofia se soube manter sempre à frente destes percalços, continuando o seu papel enquanto representante da monarquia espanhola e mantendo uma social ativa. Talvez por isso, seja tão respeitada e acarinhada pelo povo espanhol.