Os maiores escândalos da história da realeza

1. Príncipe Andrew acusado de ser um agressor sexual

O terceiro filho da Rainha Isabel II deu recentemente uma entrevista à BBC onde falou sobre a sua amizade com o agressor sexual Jeffrey Epstein, que foi preso no verão passado por tráfico sexual e terá cometido suicídio já na prisão. Além de não expressar qualquer tipo de empatia pelas vítimas de Epstein, Andrew mal censurou o comportamento do amigo. Sem expressar qualquer arrependimento pelo seu relacionamento com o agressor, o príncipe defendeu que foi "conveniente" não cortar relações pela sua tendência pessoal para ser "demasiado nobre". Quanto às alegações de se ter encontrado com a menor Virginia Roberts em 2001 e da foto que mostra o príncipe com a mão na cintura da então adolescente, este negou ter tido qualquer tipo de contacto com ela ("não podem provar que a foto não é falsificada").

"Considero impossível carregar com esta enorme responsabilidade e desempenhar, tal como havia desejado, as minhas obrigações de rei , se não puder contar com a ajuda e o apoio da mulher que amo", disse no seu discurso de abdicação, em 1936. O que se seguiu foi uma clara desaprovação do povo britânico seguida de um acentuado ódio, sobretudo a, uma socialite norte-americana, duas vezes divorciada. Casaram em junho de 1937, no, na região francesa deBastou um pequeno gesto para confirmar que os rumores da relação eram verdadeiros. Durante a coroação dade Inglaterra , a princesa Margarida retirou um pedaço de pó da farda de Peter Townsend , mostrando um grau de intimidade que chamou a atenção da imprensa. A relação, relatada na primeira temporada da série da Netflix The Crown, foi escondida pelo palácio. Townsend fazia parte do staff e era um antigo oficial da, divorciado e dezasseis anos mais velho. Em 1955, depois de dois anos afastados, tiveram a possibilidade de casar caso a princesa Margarida abdicasse dos seus privilégios, o que nunca chegou a acontecer.Em 1957, a imprensa norte-americana publicava os Marburg Files, um conjunto explosivo de documentos que mostravam que Edward , não era apenas um simpatizante dos nazis , mas fazia parte de uma conspiração liderada por Hitler para levá-lo novamente ao trono. Se o duque estava ou não ciente disso ainda está em debate, mas uma coisa é certa: em 1937, encontrou-se com Hitler na Alemanha Em 1992 surgiram vários rumores de que a princesa teria um amante e em dezembro do mesmo ano, o casal real anunciou o fim do casamento com um divórcio "amigável". Logo depois, surgiram registos de gravações de um telefonema entre o, confirmação da relação de vários anos.Em 1995, a princesa deu uma entrevista à BBC sem consultar o palácio. Nessa conversa, falou da sua bulimia e do colapso do seu casamento com o príncipe Charles , dizendo: "Sempre houve três pessoas naquele casamento".Em 2010, o jornal News of the World divulgou queaceitou 50 mil euros de um jornalista que fingiu ser um empresário, prometendo dar-lhe acesso privilegiado ao seu ex-marido, o. O momento ficou registado em vídeo e Sarah Ferguson pediu desculpa: "Eu lamento profundamente a situação e o constrangimento causado. É verdade que minha situação financeira está sob pressão, no entanto, isso não é desculpa para um lapso grave de julgamento e lamento muito que isso tenha acontecido. Posso confirmar que o duque de York não estava ciente ou envolvido em nenhuma das discussões que ocorreram ", disse. No entanto, estrago estava feito e Ferguson não foi convidada para o casamento do Kate Middleton e tem até hoje uma relação difícil com a família real Durante vários anos ofoi considerado uma espécie de enfant terrible da família real inglesa , entre festas em Las Vegas , comentários racistas e aquela máscara de. No entanto, com o passar do tempo, Harry cresceu e tornou-se um membro funcional da família real, focando-se em questões sociais e solidárias e regressando a muitas das causas da princesa Diana A família deatacou a duquesa de Sussex nas semanas antes do seu casamento com o príncipe Harry. A irmã e o pai acusaram Meghan de ter cortado relações com a família paterna e de ser egoísta.Embora ainda estivesse casado com a princesa Anne , o capitão Mark Phillips teve um caso com uma professora de arte da Nova Zelândia do qual nasceu um filho. A mulher teve o filho e a criança não faz parte da realeza, por isso, ambos vivem em total privacidade. rei Juan Carlos e a rainha Sofia tiveram, desde cedo, atritos. Apesar dos sorrisos e da serenidade da rainha, quem a acompanha de perto garante que é apenas uma postura própria de quem se esforça por manter as aparências. Ao longo dos anos, foram muitos os rumores de infidelidades por parte do rei. Os 70 anos da rainha marcaram uma mudança de atitude, assumindo a continuação do casamento apenas no papel e optando por viver a vida distante do marido.