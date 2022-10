Casino do Estoril recebe gala solidária Inspire

A 17 de novembro, o Casino do Estoril recebe a gala solidária Inspire, a fim de angariar lucros para oferecer sete bolsas de estudo à World Academy, uma escola de formação profissional no âmbito da criatividade, comunicação e conteúdos, em Carnaxide. A iniciativa é feita em parceria com a Helpo, uma organização não governamental que leva a cabo programas de apoio a populações vulneráveis e países com baixo índice de desenvolvimento humano).



A cerimónia é apresenta atriz norte-americana Kelly Rutherofrd, conhecida por interpretar Lily van der Woodsen na série Gossip Girl, enquanto personalidades portuguesas conhecidas como a também atriz Paula Lobo Antunes e o médico dentista Miguel Stanley, estarão a cargo da entrega dos prémios. Ao longo da noite, a gala solidária contará com várias atuações, nomeadamente da World Academy.

A iniciativa, organizada em Portugal pela princesa Tamara Czartoryska, filha do príncipe espanhol Adam Czartoryski y Borbón e residente em Portugal, ambiciona tornar as artes acessíveis a mais indivíduos, independente da sua riqueza ou estatuto, é essencial para uma sociedade mais justa e artistas realizados. Por isso, os jovens talentos serão escolhidos por um comité de júris para aprofundarem a sua educação, sendo os lucro gerado na gala revertido a favor de, pelo menos, sete candidatos. As bolsas inglobam os cursos de Acting, Designer de Moda, Maquilhagem e Caracterização, Produção de TV e Cinema, Produção Musical e ainda Técnico de Audiovisuais.



Inspiration, a agência de eventos por trás da gala solidária, nasceu há dez anos em Paris pelas mãos de Gilles, diretor artístico conhecido por evoluir na indústria de festas particulares, e Jimmy, ex-producer de musicais e gerente de A-listers, e é feita em colaboração com várias entidades portuguesas.



As mesas Silver têm um valor de €1520 para oito pessoas e €1140 euros para seis pessoas, que será revertido a favor da causa. As mesas Gold podem ser adquiridas por €1350 para seis pessoas e por €1800 para oito pessoas. Por fim, as mesas Platinum, para dez pessoas, têm o valor de €2500. Mais informações sobre donativos e compra de mesas estão disponíveis através do e-mail: info@lagencedonative.com



Leia também Música independente para todos os gostos. The Great Lisbon Club estreia-se em Lisboa Onde? Salão Preto e Prata no Casino do Estoril. Quando? 17 de novembro às 21h30.