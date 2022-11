Princesa Leonor de Espanha: 17 anos de estilo

Foram várias as ocasiões em que as princesas Leonor e Sofía bem que podiam passar por gémeas, não tanto pelas semelhanças físicas mas pelas roupas que vestiram ao longo dos anos, em looks sempre cuidados e bastante femininos. No entanto, a filha mais velha de Felipe VI e Letizia de Espanha, celebrou 17 anos a 31 de outubro, tem vindo a adotar um estilo mais adulto e estiloso - saltos incluídos. Veja a fotogaleria.





Foto: Getty Images 1 de 22 Os Reis de Espanha, Filipe VI e Letízia de Espanha com a primeira filha, a princesa Leonor, em 2005 Foto: Getty Images 2 de 22 Princesa Leonor em 2004 Foto: Getty Images 3 de 22 Em 2007 Foto: Getty Images 4 de 22 Em 2009 Foto: Getty Images 5 de 22 Em 2012 Foto: Getty Images 6 de 22 Em 2014 Foto: Getty Images 7 de 22 Em 2015 Foto: Getty Images 8 de 22 Em 2016 Foto: Getty Images 9 de 22 Em 2017 Foto: Getty Images 10 de 22 Em 2018 Foto: Getty Images 11 de 22 Em 2018 Foto: Getty Images 12 de 22 Em 2019 Foto: Getty Images 13 de 22 Em 2019 Foto: Getty Images 14 de 22 Em 2019 Foto: Getty Images 15 de 22 Em 2019 Foto: Getty Images 16 de 22 Em 2020 Foto: Getty Images 17 de 22 Em 2021 Foto: Getty Images 18 de 22 Em 2021 Foto: Getty Images 19 de 22 Em 2022 Foto: Getty Images 20 de 22 Em 2022 Foto: Getty Images 21 de 22 Em 2022 Foto: Getty Images 22 de 22 Em 2022