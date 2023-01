Embaixador do Irão ignora Letizia. O momento do gesto em vídeo

O momento não passou despercebido para ninguém: nem para a própria, nem para a comunicação social espanhola, nem para o mundo que agora assiste ao vídeo., e que aconteceu no Palácio Real, o embaixador do Irão decidiuO momento em que o embaixador iranianodecidiu ignorar a saudação a Letizia foi captado em vídeo. A explicação liga-se à lei do país: desde o triunfo da revolução islâmica de 1979 no Irão, que os homens não são autorizados a apertar a mão às mulheres em público. Há cerca de cinco meses que os protestos pela liberdade das mulheres iranianas se multiplicam no país (e no mundo) tendo o governo já anunciado várias execuções de manifestantes.A recepção teve lugar na, com pouco mais de 200 convidados sentados, e serviu para Felipe VI justificar perante os embaixadores estabelecidos em Madrid o apoio que. O rei salientou também aos embaixadores, incluindo o embaixador ucraniano, que "a reação da comunidade internacional tem sido firme e enérgica", noticiou o El País.