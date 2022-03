O truque de Letizia para que os olhos pareçam mais verdes

Embora não seja uma rainha consensual, sobretudo porque os espanhóis não morrem de amores por ela, Letizia sempre soube vestir-se a rigor para os eventos oficiais. Mais ou menos conservadora na forma de vestir, umas vezes mais clássica, outras mais feminina, desta vez a rainha de Espanha apostou num conjunto verde garrafa para assistir ao memorial de Philip, que morreu no ano passado, na Abadia de Westminster, onde se reuniram outros membros da realeza europeia, além da rainha Isabel II.Letizia usou um vestido sobretudo, cruzado, até aos pés, muito britânico, e adereçou-o com uns sapatos de salto alto pretos e um chapéu rendado. Quanto à maquilhagem, usou uma sombra de olhos em tons avermelhados, uma escolha de tons que cria um efeito incrível em mulheres olhos castanhos porque os fazem parecer mais verdes.Os tons que vão desde o castanho mais avermelhado ao pêssego, passando por todos os tons de avermelhado no geral, serão os seus melhores aliados para alcançar este efeito, de acordo com as especialistas em maquilhagem. E porquê? Pura teoria da cor. "O verde e o vermelho são cores complementares; o laranja, por outro lado, é uma mistura de vermelho e amarelo e este último está também presente em verde. O castanho, por outro lado, é uma combinação de vermelho, amarelo e azul" - explica uma especialista ao site da revista Glamour espanhola.Traduzindo? Quando os olhos castanhos são pintados com estes tons avermelhados, cria-se um efeito ótico que torna o castanho mais verde porque os seus componentes estão presentes em todas as cores.