O truque infalível de Letizia para esconder o cansaço

Letizia Foto: Getty Images

Provavelmente já reparou que a rainha Letizia, uma das figuras da monarquia espanhola que mais divide opiniões, aparece sempre com uma maquilhagem impecável e com enfoque nos olhos. A verdade é que Letizia tem numerosos truques profissionais de makeup como o strobing, uma técnica que esculpe os traços através da aplicação de um marcador em áreas estratégicas do rosto. É uma boa solução para esconder os sinais do cansaço que as obrigações reais requerem. Além disso, sabemos que Letizia também é fã de cirurgias plásticas, tendo já retocado o rosto algumas vezes, embora de forma não assumida.A rainha também segue a regra de makeup que nos diz que quando realçamos muito os olhos, devemos suavizar os lábios e vice-versa, escolhendo a primeira opção. Letizia surge quase sempre com tons fumados claros, ou tons de terra como o castanho ou o dourado. Outro dos segredos que lhe embeleza os olhos, revela a revista ¡Hola!, e que Letizia costuma usar na maior parte das suas aparições públicas, é uma forma de eyeliner que ajuda a camuflar sinais de fadiga e até faz com que a cor da íris pareça mais intensa.A técnica chama-se tightlining e consiste em aplicar eyeliner na linha de água (tanto superior como inferior). "O delineador deve ser muito subtil, aplicado na parte interior da pálpebra superior, dando um aspecto intenso. Desta forma, conseguiremos um aspecto mais fresco, descansado e jovem" diz uma especialista na técnica à semanal espanhola.Para além da linha de água superior, o olhar da rainha Letizia é realçado no canto da pálpebra, com um lápis escuro. Graças a este detalhe, a forma do olho é alargada e a expressão é instantaneamente intensificada. Quanto às cores com que copiar a maquilhagem, os especialistas recomendam os tons mais naturais, tal como faz a rainha. Veja este tutorial, da maquilhadora e youtuber Missy Sue.