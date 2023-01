O discreto gesto carinhoso entre Filipe VI e Juan Carlos (e que ninguém viu)

, que está exilado, marcou presença no funeral do último rei da Europa, Constantino da Grécia , assim como toda a família real espanhola, incluíndo a irmã do falecido rei, Sofía de Espanha, uma cerimónia que aconteceu em Atenas e foi assistida por milhares em direto.Porém, nem tudo é mostrado pelas câmaras, e o website grego Star captou um gesto inédito entre Filipe VI e o pai, de despedida. De acordo com o meio, dois beijos e uma palmadinha nas costas de Felipe VI ao emérito e um discreto "Adeus, pai" foi a saudação entre os dois, uma despedida breve entre dois homens que mal têm relação física (pelo menos que publicamente se conheça), uma vez que o monarca partiu para os Emirados Árabes Unidos há mais de dois anos, no rescaldo de vários escândalos financeiros.Segundos depois, o atual rei de Espanha saiu do recinto no braço da sua mãe e com a rainha Letizia a seu lado, enquanto Juan Carlos apareceu atrás, apoiado na sua bengala e ajudado por dois assistentes, uma foto que a Casa Real distribuiu aos meios de comunicação social. Foi a vez que Sofía e Juan Carlos estiveram mais próximos, pelo menos perante as câmaras, desde o funeral da rainha Isabel II, no ano passado.