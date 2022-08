O raro momento de cumplicidade entre Letizia e a rainha emérita Sofia

Enquanto Felipe VI retomava os seus compromissos oficiais no Bogotá, Colômbia, os restantes membros da família real optaram por desfrutar do seu último domingo com uma noite de lazer em Palma de Maiorca. Acompanhadas pelas netas Sofia e Leonor, e ainda pela rainha Letizia, a rainha emérita Sofia foi vista a passear pelo mercado de artesanato La Llotja, e a cumplicidade entre as quatro foi impossível de ignorar, tal como o seu estilo impecável. Durante o passeio, Letizia caminhou de braço dado com a monarca de 83 anos, que também recebeu atenção especial por parte das netas, como é habitual.

Rainha Letizia de Espanha, princesa Leonor, rainha Sofia e infanta Sofia Espanha visitam o mercado de Paseo de Sagrera a 07 de Agosto de 2022 em Palma de Maiorca, Espanha Foto: Getty Images

Para a ocasião, a antiga jornalista escolheu um vestido rosa e branco com alpergatas de cunha a condizer, o seu calçado de eleição. Leonor, que celebra o seu 17º aniversário em outubro, levava um conjunto semelhante ao da mãe – vestido azul e branco da Zara com alpergatas brancas – e a mais nova optou por um look em tons de branco e creme, também da Zara. Na ponta oposta do espectro, a rainha Sofia ousou com um conjunto de padrão divertido e colorido, acompanhado por um top acetinado branco e um colar de pedras.