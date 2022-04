Victoria de Marichalar. A herdeira ao trono de Espanha que escolheu a vida de influencer

Faz parte da realeza, é certo, mas vive a sua vida como uma típica jovem de 21 anos, longe dos assuntos da monarquia. Filha mais nova da infanta Elena e de Jaime de Marichalar e sobrinha dos reis de Espanha - Felipe VI e Letizia - Victoria Frederica de Todos os Santos de Marichalar e Bourbon ocupa o quinto lugar na linha de sucessão ao trono.

Capturou a atenção da imprensa internacional quando, em outubro do ano passado, optou por tornar a sua conta do Instagram pública, o que lhe valeu um aumento significativo de seguidores - hoje soma 156 mil - e o título de it girl. É através da rede social que a neta de Juan Carlos I e Sofia da Grécia nos dá um sneak peek do seu dia a dia, dos deslumbrantes visuais aos eventos de Moda, passando pelos momentos ternurentos ao lado do noivo e DJ Jorge Bárcenas, de 24 anos. Em plena pandemia, o casal foi bastante criticado por se refugiarem com amigos numa vila da província de Jaén, levando Victoria a abandonar as redes sociais por uns tempos.

Cada vez mais popular, estreou-se na passadeira vermelha em Sevilha na mesma altura que tornou a conta pública e nunca mais parou, tornando-se presença assídua nos desfiles mais conceituados da semanas da Moda de Paris e Madrid. Para as ocasiões mais especiais, Victoria trocou os outfits descontraídos por belos vestidos de luxo, bastante comentados na imprensa espanhola. Na entrega de prémios da revista ELLE, surpreendeu ao envergar um vestido de veludo azul, criado à medida por Lorenzo Caprile, e um par de saltos altos Manolo Blahnik. A primeira vez que pousou na passadeira vermelha com o noivo, no ano passado, vestia um slip dress prateado, também de Lorenzo Caprile, e sandálias de salto pretas.

Recentemente, pousou para a capa da revista ELLE Espanha, para a qual também deu uma extensa entrevista. Entre os vários temas discutidos, Victoria mencionou a boa relação que mantém com os pais, mesmo após se terem divorciado em 2010. Confessou ver a mãe, Elena, não só como cúmplice, mas também como professora e a razão pela qual desenvolveu um amor por equitação. "Ela levou-me a montar a cavalo pela primeira vez. Depois comecei a ter aulas e a paixão foi imediata."

Contudo, a "princesa" encontrou a vocação no mundo do pai, que é assessor do grupo LVMH, uma holding francesa especializada em artigos de luxo, em Espanha. "Gosto deste mundo graças ao meu pai, por tê-lo visto durante anos e desde muito pequena, dedicar-se a isto." Com esse objetivo em mente, está atualmente a terminar o curso de Marketing e Comunicação numa universidade internacional privada em Madrid, uma revelação que surpreendeu os seus seguidores, pois pensava-se que estudava Administração e Gestão de Empresas no mesmo estabelecimento onde estudava o seu irmão mais velho, Felipe. Victoria abraçou com todas as forças o seu trabalho como influencer, visto ter-se associado à agência espanhola Soy Olivia, da qual também fazem parte María Pombo e Laure Matamoros.

Para além da paixão pela Moda e pelas redes sociais, a jovem não esconde o seu interesse pela tauromaquia, um gosto que partilha com Juan Carlos. "Espero poder voltar aos touros com o meu avô", contou numa declaração inesperada no mês passado, enquanto frequentava a praça de touros de Las Ventas, em Madrid, a propósito da Gala de San Isidro.