Kate e William. Amor à primeira vista ou esquema da mãe da futura rainha?

Vamos começar pelo início. Tanto William como Kate andaram na Universidade de St Andrews, localizada na Escócia, mas muitos questionam a razão por que a futura rainha entrou nesta escola, sendo que esta não foi a sua primeira escolha. Kate estava decidida em ir para a Universidade de Edinburgo, mas no final trocou de hipótese. Qual terá sido a razão? Na série The Crown, que retrata a história da monarquia britânica - e na qual a atriz Meg Bellamy faz de Kate - há uma cena que mostra uma discussão com a sua mãe, Carole Middleton (Eve Best). Nela, é sugerido que a mãe da futura rainha a pressionou a seguir os passos do príncipe, sendo que este tinha anunciado em 2000 que St Andrews seria a sua escolha, ano em que Kate abandona a primeira escolha.

Kate Middleton durante a cerimónia de graduação em 2005 Foto: Getty Images

Não sabemos ao certo se é verdade, mas o tema foi muito falado na altura e voltou novamente a rejuvenescer com a chegada da nova temporada. Facto é que Kate decidiu adiar os estudos por um ano, dedicando-se a estudar História de Arte em Florença e integrou, mais tarde, num programa educativo no Chile, o mesmo que o príncipe. Suspeito? Só eles saberão.

A primeira aparição pública de Kate e William no casamento da filha de Camilla, Laura Parker Bowles Foto: Getty Images

Avançando para o que todos querem saber, afinal, como é que Kate e William se conheceram? Tanto na série como na vida real, ambos estudaram História da Arte, tendo assim aulas em comum. Foram-se cruzando, criando uma amizade, aumentada pelo facto de se moverem em círculos comuns. Sabe-se que à priori eram só amigos, sendo que ambos estiveram com pessoas diferentes, mas na série somos deixados com a sensação de que sempre existiu um afeto, um anseio para algo mais. Na entrevista realizada pela ITV em 2010, o casal respondeu à pergunta afirmando que se conheceram nas primeiras semanas da universidade.

Príncipe William com Kate Middleton e a irmã Pippa, depois de um jogo no Eton College, em 2006 Foto: Getty Images

O clímax da história acontece em março de 2002, segundo algumas fontes presentes, num desfile de moda de beneficência que os estudantes organizaram, William pagou £200 (aproximadamente 231 euros) para se sentar na primeira fila, onde ficou encantado ao ver Kate a desfilar com um vestido transparente de Charlotte Todd, um momento retratado na série.

O aclamado vestido que conquistou o futuro rei Foto: Getty Images

No mesmo ano, a revista Hello! noticiou que o príncipe William estava a mudar-se do seu dormitório para um apartamento com três amigos da faculdade, um deles acabou por ser Kate Middleton. Anos mais tarde, em 2010 o casal anuncia o noivado - podemos dizer que o resto foi história.