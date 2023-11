O soutien de Kim Kardashian que dividiu a internet

Quem se lembra do episódio de O Sexo e a Cidade em que Samantha tira da mala uma bolsinha com um par de mamilos de silicone? Carrie está à espera que um novo interesse amoroso a contacte, mas nada acontece, e em vez de telefonemas ou emails, Samantha recomenda-lhe que apareça no local de trabalho do rapaz com os faróis no máximo… Perdão, usando este novo item que faz a utilizadora parecer… Espevitada. Desconfiadas, divertidas e vagamente enojadas, as amigas, que estão a ter esta conversa num bar, decidem testar a eficiência do produto num dos elementos mais discretos: Miranda. Resultado: a jovem advogada anda meio metro e encontra logo dois rapazes extremamente interessados na sua anatomia. E Samantha exige a devolução dos seus mamilos. Pouco mais de 20 anos depois, desta vez, é Kim Kardashian quem acaba de lançar o Ultimate Nipple Bra, um soutien push-up, com mamilos incorporados nas copas, como parte da sua linha de roupa interior modeladora SKIMS. Porquê? Porque… Bom, cada um escolha a resposta que preferir.

Kim Kardashian explica o lançamento assim: "A temperatura da Terra está a aumentar, o nível do mar está a subir, os glaciares estão a diminuir. […] É por isso que estou a apresentar um novo soutien com mamilos incorporados – por muito calor que faça, vai sempre parecer que está com frio." Será, talvez, caso para dizer: quem nunca ouviu "estás com frio ou contente por me ver?" que levante o braço. Kim conclui a apresentação dizendo "alguns dias são duros, mas estes mamilos são ainda mais duros e, ao contrário dos icebergs, não vão a lado nenhum." São, portanto, uma espécie de armadura. Mamilos que nos ajudam a enfrentar o dia ou que, pelo menos, chegam lá primeiro que nós.

Claramente, este posicionamento de marketing, a remeter para o aquecimento global, pretende ser um apontamento humorístico. Apostada em levar a piada até ao fim, fruto talvez do seu breve relacionamento com o comediante Pete Davidson, Kim fará uma doação única de 10% do valor das vendas do SKIMS Ultimate Nipple Bra à organização 1% For The Planet, uma organização que reúne milhares de empresas que trabalham juntas para ajudar as pessoas e o planeta.

As reações são as que pode imaginar. Há quem considere este lançamento mais um exemplo de objetificação do corpo da mulher e de o pôr ao serviço das preferências dos homens e das suas expectativas distorcidas sobre a feminilidade. Mas claro que muitos também acreditam que ser feminista é garantir que a mulher tem o direito de usar o que lhe passa pela cabeça, sem ser assediada ou admoestada por isso.





Por outro lado, há quem aponte que este soutien poderá ser muito útil para mulheres mastectomizadas ou com algum problema nos mamilos que as faça sentir desconfortáveis, apesar de o posicionamento de marketing não ser esse.

A criadora de conteúdos e ex-modelo britânica Ruth Crilly (que despreza a palavra influencer), decidiu comprar um destes soutiens Skims com mamilos e testá-lo junto do seu marido, um famoso fotógrafo de celebridades (semi-desconhecido dos seus seguidores porque ela nunca o nomeia nem lhe mostra a cara) e, portanto, homem com olho para o detalhe. Vale a pena ver o resultado desta espécie de review improvisada, especialmente se estiver a pensar investir num exemplar. Afinal de contas, eles parecem bastante confortáveis e oferecer bom apoio, e talvez uma camisola muito grossa ou várias camadas de roupa disfarcem a outra questão.

Se quiser passar uns minutos a rir, não perca também este post em que Ruth e o marido arranjam alternativas económicas e hilariantes que têm (mais ou menos) o mesmo efeito que o SKIMS Ultimate Nipple Bra. É que o original, para além de custar 60 euros, já está esgotado.