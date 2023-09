Carlos III e Camilla em Paris: Os momentos altos da visita

"Vive le Roi! Vive le Roi!" Foi com estes gritos que a população francesa recebeu o rei Carlos III e Camilla, a rainha Consorte, algo que surpreendeu e maravilhou o presidente francês, Emmanuel Macron, dizendo ser sinal de uma "verdadeira amizade". A visita de três dias começou na quarta-feira, dia 20, e termina hoje. Os primeiros dois dias foram passados em Paris e, no terceiro dia, os reis rumaram a Bordéus, regressando depois a casa. O objetivo da visita era o estreitar dos laços que unem os dois países.

Os reis foram recebidos no aeroporto de Orly pela primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, dirigindo-se, de seguida, para uma cerimónia de boas-vindas teve lugar no Arco do Triunfo, onde eram esperados pelo presidente francês e pela primeira-dama, Brigitte Macron. Depois de ouvirem os hinos dos dois países, Carlos III e Macron passaram revista à guarda de honra, colocaram uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido e prestaram homenagem às vidas perdidas nas duas guerras mundiais. De seguida, o céu explodiu em cor, com riscas de fumo azul, branco e vermelho, um espetáculo criado numa parceria entre a Patrouille de France, a equipa acrobática da força aérea francesa, com os seus congéneres britânicos: os Red Arrows.

Carlos III e Emmanuel Macron colocam coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido Foto: Reuters

Seguiu-se um passeio pedonal pelos Campos Elíseos, rumo ao palácio presidencial, durante o qual o rei foi efusivamente cumprimentado por todos quantos aguardavam a sua passagem. Já a escolha de indumentária da rainha Camilla foi alvo de elogios: um vestido casaco de crepe de lã rosa escuro da Fiona Clare e um chapéu rosa em formato de boina com desenho de folhas de Philip Treacy. Por seu lado, a primeira-dama francesa, sempre com grande sentido de estilo, escolheu um elegante conjunto azul escuro de duas peças de vestido e jaqueta com botões dourados de inspiração náutica.

Rainha Camilla e primeira-dama, Brigitte Macron, unidas contra sapatos traiçoeiros Foto: Reuters

Chegados ao palácio presidencial, Carlos III e Macron conversaram a sós sobre interesses comuns e problemas do mundo atual, como a biodiversidade, as alterações climáticas, a guerra na Ucrânia e a situação no Sahel.

Chuva de estrelas

Mas o ponto alto da viagem foi mesmo o sumptuoso banquete de Estado organizado no Palácio de Versalhes em honra dos reis britânicos, para o qual Camilla elegeu um modelo que virou cabeças na passadeira vermelha: uma criação única de haute couture da Dior, especialmente concebida por Maria Grazia Chiuri, composta por um vestido de noite em crepe de seda azul meia-noite e uma capa. Um verdadeiro fashion statement para uma noite cheia de celebridades, com Hugh Grant e a mulher, Anna Elisabet Eberstein, Mick Jagger e a sua parceira, Melanie Hamrick, a atriz anglo-francesa Charlotte Gainsbourg, entre os convidados.

Os reis de Inglaterra e o presidente francês e a primeira-dama à chegada para o banquete de Estado

Durante o tempo que passaram em Paris, os reis britânicos fizeram questão de visitar a reconstrução da Catedral de Notre Dame, que ficou parcialmente destruída num incêndio de grandes dimensões em 2019.

Na companhia de Emmanuel Macron, o rei aproveitou para cumprir uma antiga tradição da mãe nas visitas oficiais a França: plantar uma árvore no jardim da residência oficial britânica, em Paris. Uma homenagem que fez questão de prestar à rainha Isabel II.

Enquanto isso, a rainha Camilla e primeira-dama Brigitte apresentaram, na Biblioteca Nacional Francesa, um prémio literário anglo-francês: o prémio Entente Littéraire, que reconhecerá a ficção para jovens adultos e permitirá aos cidadãos do Reino Unido e de França partilhar experiências literárias conjuntas, reforçando os laços culturais e ao mesmo tempo celebrando as alegrias da leitura.

Antes de regressarem a casa, os reis passaram por Bordéus onde vive uma grande comunidade britânica. Fez questão se de reunir com equipas de emergência e comunidades afetadas pelos incêndios florestais de 2022 e de visitar uma vinha sustentável, afinal, o ambiente é, há décadas, uma das suas causas mais queridas.

Esta é a 35ª visita oficial de Carlos a France e a 9ª de Camilla. O casal real visitou o país pela última vez em 2019, por altura da celebração dos 75 anos do Desembarque da Normandia.