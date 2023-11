Carla Bruni publica vídeo inédito com o marido, Nicolas Sarkozy

A relação entre Nicolas Sarkozy e Carla Bruni trouxe um toque de glamour à política francesa, unindo dois mundos distintos: o da política e o da cultura. Bruni, de ascendência italiana, é uma célebre supermodelo e cantora. Cresceu em Paris, cidade onde assinou, com apenas 19 anos, o contrato com a agência City Models e foi com a campanha da marca Guess que ganhou notariedade internacional. Em 1998, abandonou as passarelles e dedicou-se à música, a sua outra paixão.

O casal conheceu-se em novembro de 2007 e rapidamente chamou a atenção dos franceses. Meses depois, em fevereiro de 2008, casaram-se e três anos mais tarde tiveram uma filha, Giulia.

No dia seguinte ao casamento em Versalhes, França, a 3 de fevereiro de 2008. Foto: Getty Images

Carla Bruni, com a sua sofisticação e talento artístico, trouxe um novo fôlego ao papel tradicional de primeira-dama, enquanto Sarkozy, banido de exercer cargos públicos devido a uma condenação, cumpre prisão domiciliária com pulseira eletrónica. Em novembro, o casal celebrou o 16º aniversário de casamento e Bruni partilhou no seu Instagram um vídeo amoroso com a descrição: "Obrigada por estes 16 anos de amor, meu amor."