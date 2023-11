Os 6 novos casais de Hollywood

No efervescente universo das estrelas, o glamour e o amor colidem numa dança de destinos entrelaçados. De romances discretos a encontros que chamam todas as atenções nas passadeiras vermelhas, o planeta das celebridades está a testemunhar o aparecimento de várias novas uniões.

Rosalía e Jeremy Allen White

Os rumores da relação entre Rosalía, artista catalã, e Jeremy Allen White, ator norte-americano, começaram quando foram vistos juntos na exibição do filme Wild Things, de 1998, em Los Angeles, no final de outubro, antes de saíram para jantar. É de recordar que ambos terminaram este ano longas relações amorosas. Rosalía estava noiva do artista Rauw Alejandro, com quem esteve cerca de três anos, enquanto White finalizou o divórcio de Addison Timlin.

Taylor Swift e Travis Kelce Foto: Getty Images

Taylor Swift e Travis Kelce

A cantora e o jogador dos Kansas City Chiefs confirmaram o romance em setembro, mas a história começou muito antes. Travis Kelce terá demonstrado interesse por Swift depois de ter ido a um dos concertos da artista, como o próprio relatou num episódio do seu podcast, New Heights (que coapresenta com o seu irmão, Jason, central dos Philadelphia Eagles). O jogador contou que escreveu o seu número numa pulseira da amizade (uma tradição dos concertos da cantora), mas não conseguiu entregá-la a Taylor Swift. Pouco tempo depois, Swift começou a ser vista nos jogos de Kelce e hoje é frequente ver a cantora nos camarotes dos estádios com amigas como Blake Lively.

Kendall Jenner e Bad Bunny Foto: Getty Images

Kendall Jenner e Bad Bunny

No início de fevereiro deste ano, Kendall Jenner e Benito Ocasio (conhecido profissionalmente como Bad Bunny) chamaram a atenção quando foram vistos aos beijos numa discoteca em Los Angeles. Pouco tempo depois, o casal foi a um double date com Justin e Hailey Bieber e o cantor foi visto a sair pelas traseiras para evitar os paparazzi. Desde então, os rumores do namoro tornaram-se mais credíveis e o casal ficou insta official quando Bad Bunny postou nos stories do seu Instagram um vídeo dos dois numa caminhada.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet Foto: Getty Images

Kylie Jenner e Timothée Chalamet

A billionária e o ator têm sido um dos casais mais perseguidos de Hollywood. Pouco se sabe do relacionamento de ambos, mas há certos detalhes que não conseguiram esconder. Sabemos que os rumuores românticos começaram a circular em abril, meses depois de Jenner ter finalizado a sua relação com o rapper Travis Scott, mas em janeiro já se falava do possível namoro de ambos. Meses depois, em setembro, o casal fez a sua primeira aparição pública no concerto de aniversário de Beyoncé. Com os vídeos já a circular, o casal voltou a aparecer, dias depois, no U.S. Open.

Halsey e Avan Jogia Foto: Sarah Pardini

Halsey e Avan Jogia

Foi em setembro que o namoro entre a cantora e o ator foi confirmado depois de o par ter sido visto abraçado durante um concerto em Los Angeles, mas os rumores já circulavam há meses. O casal já tinha sido visto em junho a passear em Barcelona. O namoro surge cinco meses depois de Halsey ter terminado a sua relação com Alev Aydin, com quem partilha o filho de 2 anos, Ender Ridley.