Sabemos mesmo o que contêm os produtos de beleza?

Quantas vezes já leu o rótulo de um produto de beleza, sem perceber o que fazem, na prática, os ingredientes? E quantas vezes já se sentiu indecisa entre um e outro, sem saber qual seria mais adequado à sua pele? Nunca a indústria de beleza se dispôs tanto a esclarecer o que cada um dos produtos contém, e de que forma os ingredientes atuam.



Entre os dias 10 de outubro e 7 de novembro, será possível marcar uma sessão de aconselhamento em todas as lojas da Perfumes & Companhia, cada uma com a duração de 30 a 45 minutos. Com este acompanhamento poderá conhecer quais são os melhores ingredientes para a sua pele e como poderá tirar o melhor proveito dos mesmos.

O intuito desta campanha é descomplicar os ingredientes e os seus produtos como forma de os tornar acessíveis a todos. Por exemplo, sabia que o ácido glicólico é um esfoliante suave que promove a renovação celular? Ou que as ceramidas são essenciais para fortalecer a barreira da pele?

É possível encontrar esta informação e muito mais no site da loja, como também um guia com os ingredientes mais usados nos produtos de pele, que vão desde a vitamina C ao ácido salicílico ou até ao retinol. Como forma de facilitar o entendimento, serão respondidas três perguntas: O que é? Quais os resultados? Para que tipo de pele?

A mais recente edição desta iniciativa convida a uma jornada especial ao centro dos componentes que integram muitos produtos de beleza, incluindo séruns, creme faciais, corporais e para os olhos. É de ressaltar a aderência de várias marcas de renome como a Dior, Valmont, Sensai, Collistar, e muitas outras.