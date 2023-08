Fox Eyes, a tendência que Bella Hadid popularizou (e se vale a pena tentar)

O efeito fox eyes, que em português significa "olhos de raposa" e que remete para um olhar mais alongado, viu a sua popularidade crescer nas redes sociais com inúmeros tutoriais de maquilhagem para alcançar o look de celebridades como Bella Hadid e Kendall Jenner, cujos olhos em forma de amêndoa se inserem na tendência. Contudo, há quem opte por ir mais além, recorrendo a tratamentos estéticos para conseguir o visual, através de uma elevação da cauda da sobrancelha.

"O tratamento fox eyes tem ganho popularidade desde 2020, mas em Portugal a procura ainda não é tão grande como noutros países", esclarece Cátia Reis, especialista em medicina estética na My Clinique, à Máxima. "Esta diferença pode dever-se à preferência que noto na consulta por resultados mais subtis, graduais e naturais, e sem tempo de recuperação", explica, na sua maioria procurados por mulheres jovens.

Os resultados podem ser obtidos através de cirurgia plástica, injeções de toxina botulínica, mais conhecida como botox, ou fios de sustentação, o tratamento mais frequentemente associado a este look.

Tratam-se de fios colocados para levantar uma parte desejada do rosto, compostos de ácido polilático, um polímero absorvível e compatível para os tecidos humanos, biodegradável e resistente. Para a técnica, os fios são colocados no rosto para provocar um ângulo oblíquo do canto lateral dos olhos, ficando assim mais altos que o canto interno, e são inseridos através de pequenos cortes para a entrada e saída de agulhas com anestesia local. Dura cerca de um a dois anos, até ser totalmente absorvido pelo corpo. "O número de fios, direção de aplicação e grau de repuxamento podem variar", esclarece a especialista.

"Muitas vezes é aconselhada a aplicação de toxina botulínica previamente para imobilizar a musculatura da área e potenciar o efeito do tratamento." Esta é aplicada no centro e na região da sobrancelha, para paralisar esta parte, enquanto a extremidade externa permanece com o músculo livre. Além disto, pode ser também necessário um preenchimento com ácido hialurónico em alguns pontos, como nos supercílios. "Quando o paciente procura resultados mais subtis como o arqueamento da sobrancelha ou abertura do olhar, o botox poderá ser suficiente. Por outro lado, quando existe excesso de pele, flacidez acentuada das pálpebras ou desejo por um resultado duradouro, opções cirúrgicas farão mais sentido e reencaminho para consulta dessa especialidade", afirma Cátia Reis.

Neste caso, a posição do canto lateral da pálpebra é modificada, deixando-o mais elevado. Isto pode ser feito através do lifting temporal, mediante pequenos cortes na região do couro cabeludo ou na pálpebra superior. Por norma, é um procedimento que demora cerca de meia hora, com uma recuperação de 72 horas.

"De uma maneira simplista, podemos ordenar os três tratamentos por ordem crescente de tempo de recuperação e também de efeito conseguido e duração: toxina botulínica, fios de sustentação e cirurgia plástica", que é a única opção que oferece resultados permanentes. Os dois primeiros tratamentos de medicina estética, são geralmente mais simples e rápidos, mas também temporários, com necessidade de repetição uma a duas vezes por ano para manutenção dos resultados.

Existem formatos de olhos que não são candidatos a estes procedimentos pela sua anatomia natural?



"Dentro do fox eyes ou ‘olhos amendoados’ cabem algumas variações. É necessária uma avaliação médica - onde se avaliam as expectativas, as motivações e se discutem coisas fundamentais como o tempo de recuperação e potenciais riscos dos vários tratamentos disponíveis. E dependendo das características individuais do paciente e do objetivo pretendido, procuramos encontrar o tratamento mais adequado", esclarece.



Cuidados a ter e possíveis reações

A medicina estética consiste em procedimentos minimamente não invasivos, não permanentes e realizados em consultório médico. "Geralmente, não é necessária nenhuma preparação, quer para a toxina botulínica quer para os fios de sustentação. No pós-procedimento, falando especificamente dos fios de sustentação, o pós-cuidado mais importante é manter a área o mais imóvel possível", diz a médica. "Na fase de recuperação, as reações mais frequentes são ligeiro inchaço, desconforto e sensação de repuxar. A recuperação e resultado do tratamento dependem em grande parte do número de fios colocados, do grau de repuxamento e de fatores inerentes ao paciente. Quanto à toxina botulínica, é um dos procedimentos mais realizados em todo o mundo, é seguro e não exige tempo de recuperação."

Porém, nenhum procedimento médico de medicina estética ou de cirurgia plástica está isento de riscos e possíveis complicações, alerta Cátia Reis.